قامت ميليشيات حزب الله الإرهابية بتوزيع بعض المساعدات الغذائية في مناطق نفوذها في الضاحية الجنوبية في بيروت والبقاع وجنوب لبنان، لعل ذلك يخفف من وطأة الأزمة الاقتصادية والمعيشية التي يعاني منها معظم اللبنانيين وعلى رأسهم البيئة الاجتماعية التي يفترض أنها الحاضنة للميليشيات الإرهابية. الوضع في لبنان أصبح لا يطاق لدى العائلات اللبنانية بمختلف انتماءاتها، فالأجر الشهري لا يكاد يكفي ما يسد الرمق، والطبقة الوسطى اضمحلت أو تكاد في بلاد الأرز، والطبقة السياسية التي تجثم على صدور اللبنانيين لا تزال تعتلي سلم الجعجعة السياسية دون أن ينعكس ذلك ولو لقيمات في أفواه جائعة. حدد اللبنانيون منذ سنين عدة المسؤولين عن هذه الكارثة عندما صدحت الحناجر (كلن يعني كلن). وفي ذلك الحقيقة عينها، فالطبقة السياسية انقسمت إلى ثلاث فئات: الفئة المستفيدة من طبيعة النظام الطائفي وما يمنحه من امتيازات لقادة الطوائف ومن يلوذ بهم، وفئة أخرى هي شاهدة زور تساعد قوى الأمر الواقع في فرض سيطرتها على لبنان الدولة والوطن، وفئة هي المسؤولة بالنيابة عن المحتل الخارجي (إيران) وبالأصالة عن نفسها (ميليشيات حزب الله الإرهابية) عن الكارثة عندما فرضت احتلالها للبلد وراحت تعين رئيس الجمهورية وتفرض شروط تشكيل الحكومات المتعاقبة وتمسك بزمام الأمور الأمنية والاقتصادية والعسكرية، فحولت هذا البلد الصغير إلى قاعدة إرهاب في المنطقة وعلى مستوى العالم، فراحت تشارك في الحرب السورية وترسل مرتزقتها إلى اليمن وتتعاون مع الميليشيات الإرهابية الإيرانية في العراق، ثم مضت في غيّها بحيث حولت البلد إلى مقر لتبييض الأموال الإيرانية والتابعة للنظام السوري، كما حولت البلد إلى قاعدة في إنتاج وتمرير وتصدير المخدرات، بحيث نشأت في لبنان حلقة تبدأ من الإنتاج وتنتهي بغسل الأموال القذرة وإدخالها في سياسات إيران التخريبية في المنطقة برمتها. لبنان دولة محتلة من قبل إيران وعبر ميليشيات إرهابية، هذه هي الحقيقة التي أدركتها دول المنطقة وشعوبها، وبالتالي على إيران أن تكون مسؤولة عن الأوضاع الكارثية التي أوصلت لبنان إليها. المسؤولون اللبنانيون الذين تبجحوا بانحيازهم إلى النظام الإيراني عليهم أن يواجهوا شعبهم، أما دول المنطقة فقد غسلت أيديها منهم. المطالبة بدعم دولي وعربي هي (البجاحة) بعينها، هل على دول العالم أن تدفع ثمن الإرهاب الذي يمارس ضدها، أم عليها أن تمول الميليشيات الإرهابية. الشعب اللبناني بات يدرك أن مشكلته بين ظهرانيه في هذا النظام السياسي التابع للخارج الذي يتقاسم قادة أحزابه السياسية وزعماء طوائفه كعكات الفساد، وهذا يجعل معركة هذا الشعب متعددة الأوجه ولكنها في مجرى واحد، فاستعادة الدولة اللبنانية تمر عبر الاستقلال الوطني والقضاء على الفساد والفاسدين وحصر السلاح بيد الدولة والابتعاد عن الأنظمة الإرهابية ومن ثم استبدال الطبقة السياسية التي لم تجر على لبنان سوى الحروب والكوارث والفساد والفقر، أما محاولة شراء كرامة بعض اللبنانيين بربطة خبز كما تفعل الميليشيات الإرهابية فهذه محاولات بائسة تشير إلى عمق أزمة تلك الميليشيات وليست حلا حتى لو كان ترقيعياً.