• حمدالله بريء: عنوان تصدر ترندات تويتر محلياً وعربياً، وأخاف أقول عالمياً ويسخر مني (العذال).• يقول عنوان القضية: شبهة قيام لاعب فريق نادي النصر عبدالرزاق حمدالله بالاعتداء على الحرمة الجسدية والمعنوية للاعب من الفريق المنافس.أما حيثيات القرار فيتضمن التالي: بعد الاطلاع على إفادة لجنة الحكام متضمنة فيديو مصوراً من الناقل الرسمي أصدر رئيس اللجنة منطوق القرار المؤقت رقم ( 290/‏ ل ض /‏ /‏ 2021 ) وتاريخ 7/‏4/‏2021موبعد التحقيق مع لاعب فريق نادي النصر عبدالرزاق حمدالله، وبعد سماع أقوال لاعب فريق نادي الفيصلي وليد عبدالوهاب الأحمد الذي أفاد بأن ما قام به لاعب فريق نادي النصر يحدث ما بين اللاعبين في كرة القدم وأمر يراه معتاداً، وأن اللمس كان في أسفل الظهر، وبما أن الطرف المفترض تضرره أقر بعدم وقوع ضرر عليه وأنه يراه أمراً طبيعياً يحدث ما بين اللاعبين. مما يجعل اللجنة تكتفي بما قامت به من تحقيقات.وصدر القرار التالي: أولاً عدم ثبوت مخالفة لاعب فريق نادي النصر عبدالرزاق حمدالله للمادة (81-6-4) من لائحة الانضباط والأخلاق.ثانياً: انتهاء أثر قرار رئيس اللجنةرقم ( 290/‏ ل /‏ ض/‏2021 ) وتاريخ 7/‏4/‏2021م اعتباراً من تاريخ هذا القرارثالثاً: قرار قابل للاستئناف وفقاً للمادة (139) من اللائحة.• ولا نملك بعد هذا القرار إلا المضي قدماً في تأكيد هذه البراءة مع ضرورة التمسك بثوابت لوائح الانضباط التي تراعي دائماً عدم الاستعجال، فقرار وقف حمدالله أسبوعين على ذمة التحقيق هو من ساهم في التأجيج، وهو من أعطى حراس الفضيلة تبادل الأدوار في المطالبة بتغليظ العقوبة..!• الزميل محمد أبوهداية غرد بعد القرار: موضحاً..إن أسفل الظهر يعني: (العصعص)‏وما ذهب إليه البعض هداهم الله يعتبر خطيئة تستوجب الاعتذار!• ولا ندري يا محمد يعتذرون لمن؟ للعصعص؟ أم للاعب؟ لكنني أدري أن لجنة الانضباط هي من تستحق العقوبة وعقوبتها الحل..!• القرار قابل للاستئناف هي بلا شك إضافة شكلية لكن من باب الفضول من له الحق الآن يستأنف بعد أن برأ المتضرر المتهم، أسأل من أجل تعزيز الثقافة القانونية عندي وعند الزميل محمد أبوهداية..!• ما حدث كارثة في الشكل والمضمون ولن نقول إلا ما قال الغيورون على رياضة الوطن: عيب يا لجنة الانضباط، أما من يهددون بشكوى فلان ووقف فلان تحريضكم سيرتد عليكم إن لم يكن اليوم غداً..!• هذا التنمر ضد كل إعلامي خالف آراءهم يجب أن يواجه بقوة الحجة.• تغريدة:يهددون من يقول الحقيقة ويكرسون لـ( ضرورة) إسكاتهم لكن ديوانية قناة الوطن كانت لهم بـ( المرصاد) وقدم من خلالها الزملاء طلال آل الشيخ وحسن عبدالقادر وحسين الشريف وبدر الصقري #محاضرة في معنى أن تكون صادقاً# لن تسكتنا خزعبلاتكم ولا ضعف لجنة وجب حلها..#شكراً_لا يكفي..• ومضة:الدنيا مدرسة كبيرة، مهما تفوقت فِيها فلن تأخذ منها سوى شهادة وفاة.