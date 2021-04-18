نحن نرتقي بسرعة نحو التميز، أو نجاور الدول الكبيرة ذات الخطط الاستراتيجية المستقبلية مع بذل الجهد لاكتساب المقدرة والتنفيذ لكل الخطط لتحقيق أحلام وطن.هذه السرعة لا نستوعبها كوننا داخل الكبينة المنطلقة بِنَا إلى عصر جديد يتوافق مع معطيات الوقت.وعندما كنت أقول -قبل سنتين أو أكثر قليلاً- إن ما حدث من تقلبات اجتماعية أدت إلى التخلص من الارتهان لآراء شخصية كانت المعوق لكل فعل متجاوز للماضوية بحجج واهية، حجج منعت الدولة والأفراد من اتخاذ وضع حالة الاستعداد في سباق أممي للدول المتمكنة اقتصادياً، نعم حدثت ثورة سلمية اتخذت من (الصدمة) فعلاً للتغير، والدخول إلى مضمار السباق.لا يزال الكثيرون منا لا يستوعبون أننا ضمن مجموعة العشرين، وهي الدول القادرة على وضع السياسة الاقتصادية والمالية للعالم.وهذا فرع من فروع التميز المقترن بضرورة التقدم في شتى المجالات.وما نعيشه الآن من تطور في عالم التقنية واعتبار التحول الرقمي أساساً في تقديم الخدمات يحقق أهداف الدولة بالجودة العالية.وكان لجائحة كورونا أثر إيجابي أدى إلى التسريع باستخدام التحول الرقمي واستخدامه كأداة لتنفيذ جميع الخدمات واستمرارية جودة ما يقدم، وبهذا التحول الرقمي تعد بلادنا ضمن أفضل عشر دول تعتبر متقدمة عالمياً.ويبدو أننا لا نستشعر القفزات المهولة التي تتحقق على أرض الواقع، إذ ما زلنا -كأفراد- في حالة خجل بأن نصرح عما نحن عليه من تطور مطرد، وهذا الخجل منشأه أن مخيلتنا ما زالت تسكن في شرك مقولات الآخرين بأننا دولة نفطية تمتلك المال وتنفقه من غير رؤية مستقبلية، ويغيب عنا كل المنجزات المحققة، وفي هذا غياب عن الحقيقة وغمط لذواتنا.ومهما كانت المتطلبات الناقصة فهي لا تمنع من الفرحة بالمنجزات.