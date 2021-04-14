هذه الفترة من العام.. تشعرني بحزن ووحدة.. أضواء هذا الانتقال الرمادي، تضفي على الإنسان المحب مزيداً من الوحدة والدهشة والحيرة. أحيانا الحزن في القلب يكون ثملا مثل الشجن، ثم تهب عليه الذكرى فيصبح مثل اليأس!هي غربة الروح ومصداقية اليقين، وأرقُ حِبر الأيام القادمة. صوت نهري أصبح عتيداً في قلبي. يصهرني، ويشطر نصف خاصرتي، قسمين لتدخل في قامتي الريح.كلما جاء (رمضان) أُخفي وجهي المبتل بالدموع في كفي، أتوه.. وأتساءل: لماذا هذه الزفرة في حلق القافية؟ ولماذا كل هذا الحزن، الذي يتدلى من حياتي في هذه الأيام كمفتاح فندق في جيبي؟ابتسم ابتسامة مقلوبة، عاطل عن الضحك أنا! حزنٌ كثيفٌ ينتشر في غرفتي، ولا يتبخر مهما أرسلت الشمس من عمالهالتجفيف هذه الوحدة. أرنو بطرف بصري حيث اليأس يستريح في كفي بوداعة. أبلطُ الأحلام بسؤم قملةٍ على رقبة سجين. أملس السماء، وأنام على المقاعد الجيرة، في شرفتي ككيس رمل. ألملمُ الزجاجات الفارغة، لأقذف بها مرة أخرى فوق جسر لا يعبره أحد.أنةُ الحنين.. الحنين الى أحباب تركوا رماداً هنا، وأضاءوا السفح بالحنطة هناك. كان بيننا رهان أن ينتصب شغب العمر، حتى غثاء الفصول. غير أنهما تركاني ذات صباح، صرتُ أصحو بعدهما لا أعرف لي أسماء، لتغسل الدموع الممرات ولتجرف باقات الأوركيد الجميلة. أيام عشناها معاً، مرت بين الجبين وملمس القدم، جمعنا فيها كل هذه الغبطة، كل هذا الألم.. كل هذا الحب.. كل هذا الهذيان. جفاف ناري تحمله هذه الأيام في الحلق، تجعلني انهزم كلؤلؤة مسروقة، وانحني على نفسي فوق نفسي.. وأدخل في داخلي، إلى أقصى داخلي، كانسحاب شاطئ في يوم شتائي. أتمدد على الرصيف، كرجل ضيع عنوانه بين الأشجار، يحمل مقشة يكنس بها عقرب الزمان.إني متعب.. متعب جدا، ولا أملك إلا الكتابة، ومشروعات أفكار بائسة.. أنا.. منظرُ رجلٍ محب يعاني من الفقد، يحمل رمحاً ظمآنَ من الحنين، وقوساً من الدموع يدور على نفسه.كنجمة أفلتت من مدارها، يسمو على الوهم بالهم.. كغرابٍ سرق جبنة من مطبخ الأيام، يتوسل إلى محبيه من بقعة قريبة من القلب.. كغزال مجن، ينادي على من رحلوا يوماً، ولم يتركوا له وقتاً للنسيان. يفتح ذاكرته التي هي أكبر كنوزه وأهمها على الإطلاق، ليحدد من كنز ذاكرته وجهين حبيبين: أبو وجدي (السيد عبدالله عبدالرحمن الجفري) رجل لم أره قط،، إلا وتبسمت.. لم يغضبني في أي مرة، ولا بأي شكل. كان أقرب إليّ من روحي، أعظم من حبي، أصدق من الذات، أكثر من شقيق، أخلص من حبيب، وأصفي من سماء.والآخر: أبو غنوة (محمد صادق دياب) لم أعرفه إلا بما فيه الكفاية، ولم يترك في قلبي إلا بما فيه الكفاية. ربما لأنني لا أنتظر منه إلا ما فيه الكفاية. هذان الرجلان الأول أتذكره فأهفو إليه، وأتمني لو رجعت بالعمر مئة عام لأكون أقرب لدهره، وأدنو من أيامه. أما الآخر فلكم تمنيتُ أن أمسك بكتفه، وأسجنه في قنينة.. وأقذف به مرة أخرى في جدول الزمان من جديد!تائه أنا في آخر فصول العمر.. تضطرب أفكاري، كلما حط الشيب الرمادي على رأسي.. هاجمته الذكرى والزمان، والوحدة المنتظرة وراء الكتف.لا بأس يا أحبابي عليكم اليوم.. أن تقولوا عني ما تشاؤون.. فنحن في النهاية على قارعة الدنيا جِرار دمعٍ مرٍ..لكن تذكروا أيضاً، أن هذه الجِرار تحمل بالداخل أطفالاً كباراً، يطيب لهم النوم على أيدي من تحب.. !يصرعنا الحنين كفراشة داخت على قنديل.. تسكن في اليدين هانئة، وتطير في شجر المكان برمزها المائي، ثم تعود لتهمد في اليدين. أحدثكم اليوم كطفل تجاوز الستين، يرتعش خوفاً من الفقد ونزف الأيام، وقسوة الزمان، وعاصفة بحر باتساع حجرة، يبكي قليلاً، ويغفو قليلاً.. ويركض بعيداً، ويشتاق كثيراً، لحلو الأيام..!