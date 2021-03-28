التطور المستمر الذي شهده تطبيق «توكلنا» في أدواته ووظائفه وخدماته منذ تدشينه كان لافتاً، وتوج مؤخراً بإطلاق الهوية الرقمية، مما يعكس صورة إيجابية عن الكفاءة التي اكتسبتها مؤسساتنا الوطنية وعلى رأسها الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي «سدايا» في توظيف الذكاء الاصطناعي وتطويع التقنية لتكون وسيلة لتنفيذ الخدمات الحكومية ومنح المواطن والمقيم المزيد من الوسائل والأدوات الرقمية المرنة لإنجاز معاملاته إلكترونياً !تطبيق «توكلنا» الذي أصبح أحد أبرز العناوين الوطنية لمنجزات التحول الرقمي وتقديم الحلول الرقمية أصبح أشبه بمكتب شخصي للمواطن والمقيم ينجز من خلاله جميع الخدمات الحكومية بكل يسر وسهولة وسرعة، حيث أصبح بإمكان حوالى 19 مليون مواطن ومقيم من خلال أجهزتهم الذكية الوصول للجهات الحكومية وإنجاز معاملاتهم من مكان واحد باستخدام الهوية الرقمية، مما يسهم في كفاءة الأداء وسرعة الإنجاز وتحقيق بعض أهم معايير جودة الحياة !وهذا التفوق التقني لتطبيق «توكلنا» هو مؤشر على صلابة البنية التحتية الرقمية التي باتت المملكة تملكها وتعتمد عليها في تحقيق مستهدفات رؤية 2030 لتسهيل حياة المواطن والمقيم، كما أنه يبرز فاعلية التعاون المشترك بين وزارة الداخلية و«سدايا» في إنجاز مشروع الهوية الرقمية !وتتيح الهوية الرقمية التي يقدمها «توكلنا» للمواطن والمقيم خيار الاستغناء عن حمل ونقل بطاقتي الهوية الوطنية وهوية الإقامة، لتمكنهما من خلال تطبيق توكلنا على الأجهزة الذكية من إثبات الهوية الشخصية رقمياً وبكل موثوقية !باختصار.. توكلنا لا يختصر الوقت والمسافات.. بل يقفز إلى المستقبل !