يقف الجمهور النصراوي أمام المشاكل والأحداث العديدة التي تحدث للنصر في كلّ موسمٍ بكلّ ذهولٍ وتعجّب، وجميعهم يرددون سؤالًا مشتركًا: لماذا يبقى النصر حبيس المشاكل وعدم الاستقرار في كلّ موسمٍ؟لا أظن أن النصر أنهى موسمًا واحدًا دون أن تتصدّر أحداثه ومشاكله المشهد الرياضي..! هذا النادي العاصمي الكبير رفيقٌ دائمٌ للأحداث، وحالات الهدوء في حياة النصر لا تدوم، بل إنها تعتبر جرس الإنذار الذي يسبق العاصفة، وهذا ما حدث في اليومين الماضيين، فبعد سباعية الباطن تفاجأ عشّاق النصر بإعفاء رئيس ناديهم الدكتور «صفوان السويكت» من رئاسة النادي، وتكليف الدكتور «عبد الله الدخيل» لتسيير أمور النادي.اليوم ينتظر النصر مرحلةً جديدةً يعيشها مع رئيسٍ جديد، لم يسبق له أن خاض هذه التجربة في النصر -باستثناء رئيسه الأسبق سعود السويلم الذي لم يأخذ فرصته الكاملة لإكمال عمله-؛ لأن عودة رئيسٍ سابقٍ لرئاسة النصر لا أظنها مناسبةً في هذه الفترة تحديدًا، وقد لا تكون مقبولةً عند النصراويين، ولن تكون في مصلحة النصر في الفترة القادمة.إن البحث عن الكوادر الجيدة أمرٌ مهمٌّ في مثل هذه المواقف؛ لذا من المهم أن يكون الرئيس القادم يملك مقومات الرئاسة، ولديه برنامج عملٍ واضحٍ يستطيع من خلاله أن يعيد الاستقرار الإداري للنادي، خاصةً في هذه الفترة التي تشهد عملًا منظمًا بشكلٍ عامٍّ تقوم عليه وزارة الرياضة، فمن المتوقع أن يتقدم لكرسي رئاسة النصر أكثر من شخصٍ في الفترة القادمة؛ لأن الأمور اليوم أصبحت واضحة، والمهم في الأمر أن يعمل القادم إلى هذا الكرسي الساخن على تحقيق تطلعات الجمهور النصراوي، وأن يعلم جيدًا أن نادي النصر من أهم الأندية الجماهيرية على مستوى القارة، وأن كلّ قرارٍ أو مشروعٍ سيسعى لتنفيذه في النصر سيجد مَن يعارضه ومَن يؤيده، وأن الضغوطات ستكون كبيرة، إذ لا يكفي أن يكون المال متاحًا، فهناك بعض الأمور والأحداث التي لا تقلّ أهميتها عن توفر المال؛ لأنها تحتاج إلى قراراتٍ مدروسةٍ وواضحة، فمَن يملك ملفًا كاملًا لكلّ الأحداث التي مرَّ بها النصر في السنوات العشر الأخيرة، ويستطيع وضع تصورٍ للإيجابيات والسلبيات بكل التفاصيل السابقة، وتحديد خطة عملٍ واضحةٍ تتّسم بالشفافية والوضوح مع الجمهور، أتوقع سيكون النجاح حليفه وسيكمل فترة رئاسته بالشكل الأفضل.* وقفة:الأهداف المرتبطة بإسعاد الناس تحتاج فكرًا وعملًا وتضحية.ودمتم بخير،،،zaidi161@