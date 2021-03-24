مشروع التواجد بين الإنسان والإنسان.. الزوج والزوجة، له أداة خاصة، تبدأ من أول لقاء وتنتهي بلا نهاية. وتسير الرحلة ممسوكة بالمعاملة الكريمة والاهتمام وحسن التواصل. ربما يصل القارب إلى الميناء، أو لا يصل. قد تكون الرياح التي تسيره إلى كل الاتجاهات هينة، وممتعة، وبسيطة، غير أنه إذا اشتدت رياح البرود والجمود والإهمال يتحرك الكون ويتغير المشهد كلياً. هذا ما تقوله باخرة العمر، ويرويه البحارة العالمون بشؤون البحار الزوجية. هناك ألف حكاية وحكاية ممزوجة بطعم الوجود، ولكل اسم حكاية في الحياة، إلا أن معظم حكايات الزواج تبدأ هكذا: نظرة، فابتسامة، فسلام، فكلام، فخطبة، فزواج. في السنوات الأولى تكون الرومانسية، والكلام المعسول سيد الموقف، ثم تتلاشى شيئا فشيئا، نتيجة عوامل مختلفة، أقصاها بشاعة الظروف، وأوجاع الزمان، وصوت الخوف من المجهول، والمستقبل.. المهم يختفي الخيال الدافئ، ويتوقف الزوج عن الكلام، والتواصل. يتحول إلى قطعة خشب، من قارب محطم ساقه الموج إلى ضفة غريبة، ووصل إلى ساحة ليست له. يصبح التواصل كالإرسال الضعيف من محطة راديو قديمة، وتتغير الملامح والنبرات فأسماء الدلع التي كان يكني أحدهما الآخر بها يحل محلها الكنن المعتادة: بأبي فلان، وأم فلان. وتبحث المرأة عن رجل كان يشبهها واختفى، حيث لم يبقَ شيء بينهم متشابه غير الكلمات التي تحمل تساؤلات أكثر من إجابات!! لماذا هذا البرود؟ لماذا هذا الجمود؟ لماذا هذا الإهمال؟ ما الذي تغير بعد هذه السنين؟. أذكر قصة زوجة بريطانية اعترفت لإحدى المجلات أنها عاشت مع زوجها أكثر من خمسين عاماً.. وكان كل يوم يأتيها بباقة ورد. وأخرى تقول إنها منذ زواجها لم تفترق عن زوجها ليلة واحدة!! وهي تتحدث عن زواج دام أربعين عاماً، وعندما سئلت عن السبب، أجابت: كيف يحيا المرء دون تنفس. ورجل يواظب على زيارة دار المسنين التي وضعت فيه زوجته بعد أن أصيبت بمرض (الزهايمر) يمر كل صباح ويحرص على تناول الإفطار معها، سئل يوماً: لماذا تحرص يومياً على المجيء مع أن زوجتك لا تعرفك، ولن تعتب عليك إذا لم تأتِ، فهي لا تتعرف عليك أصلاً؟ فأجاب: ولكنني أعرفها!! كان الدكتور «عبدالعزيز حسين الصويغ» الصديق النبيل يقوم بدور الأم والأب والزوج والزوجة منذ مرض زوجته في «الولايات المتحدة الأمريكية» حتى توفاها الله.إنها المحبة والألفة في القلوب.. والتي لن يغيرها ما تراكم عليها من غبار السنين.. وتقدم العمر. غير أن الاهتمام، وحسن التعامل، وتكثيف التواصل، كل ذلك يجعل الذهب يظل لامعاً، والزجاج صقيلاً، ويُظهر القيمة الحقيقية لمعدن كل إنسان! فالعينان اللتان انحنت لهما يوماً ورود الكون تأبى مغادرة البحر إن أعادت احتضان الماء. والنحلة الشامخة لا تتوقف عن صنع العسل، طالما عاشت بين الزهور. فالمرأة مثل قوس قزح، تنتظر المطر القادم من سحابات جنوب متخم بالحب، والاهتمام يبعث الطيران في الريش الميت، ويزيل الغبار عن العين ويداعب الضحكة النائمة، يخرجها من سباتها. أحياناً نجهض الحب عندما نشعر به أنصافاً، نعامله كنصف كوب من الماء نخشى شربه إن عطشنا، والواقع يقول إن ما علينا سوى أن نُعبئه ونستنشقه استنشاقاً كاملاً، وحتى آخر أصابعنا، وأطرافنا وذلك بالخروج من هذا الملف (البرمودي). جرب أن تمشي ساعة في الصباح معها على الواجهة البحرية، امشِ معها بفرح، وكأنك تراها لأول مرة، أجعل كل شيء حولك يبتسم، أثقب وجه الوقت كي تدخل الشمس راقصة، فتمنح كل واحد منكما روعة الاشتعال.. فالنار عندما تصافح النار تزداد اشتعالا. عش الجمال كله، تبسم ابتسامة واضحة.. لا التباس فيها. فالمبتسمون يبشرون بحياة حقيقية. تناول معها الإفطار في مقهى متميز -بعد انحسار الجائحة- وردة حمراء أو بيضاء كفيلة بكسر الروتين اليومي. جدد حياتك.. وتخيل كيف ينتشر الربيع في الربوع، ويملأ الأرض خضرة.. فتستفيق بعد غياب فتجدها كشاطئ أخضر!!كاتب سعوديFouad5azab@gmail.com