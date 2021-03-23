تأتي المبادرة السعودية لإنهاء الأزمة اليمنية تتويجاً لمساعي السلام المستمرة التي تبذلها المملكة منذ سنوات؛ لوضع حدٍّ لمعاناة الشعب اليمني الشقيق، ولوقف التهديدات التي تطال السيادة السعودية، وحماية سكانها وأراضيها ومنشآتها من الهجمات بالمسيرات والصواريخ الإيرانية.وعلى رغم أن المبادرة السعودية التي أعلنت أمس (الإثنين) لم تترك جانباً من جوانب الأزمة لم تشمله، إلا أن رد الفعل الأولي من جانب مليشيا الحوثيين كان مراوغاً كالعادة. فهم يتمسكون برفع ما يسمونه «الحصار» أولاً، وفتح مطار صنعاء. ورغم أن المبادرة تضمنت فتح المطار أمام رحلات محددة، وإيداع أموال الضرائب والعائدات النفطية في حساب مشترك لدى البنك المركزي اليمني في الحديدة، ووقفاً فورياً للنار، إلا أن قبول هذا العرض الكبير يتطلب إرادة سياسية لا ترتهن لإيران.وهي لا تتوافر لدى عملائها الحوثيين، لأن إرادتهم بيد سادتهم في طهران، الذين يحاولون تحقيق أهداف تخص علاقاتهم مع الولايات المتحدة من خلال زيادة الغارات التي تستهدف المملكة ومصادر الطاقة العالمية بالمسيرات المفخخة، والصواريخ الباليستية. كما أنهم يصعّدون هجماتهم الإرهابية في الوقت نفسه على اليمنيين في مأرب، وحجة، وتعز، والحديدة، وبأدوات الإرهاب ذاتها. وخيراً فعلت الدبلوماسية السعودية بإعلان هذه المبادرة في هذا التوقيت الذي تتكثف فيه تحركات المبعوثين الأمريكي، واليمني، وتشدد فيه الإدارة الأمريكية على رغبتها في وضع حد للأزمة اليمنية. فقد فضحت المبادرة السعودية الجديدة مدى تحكم إيران بالإرادة السياسية والعسكرية لمليشيا الحوثي التي تتبع لها، وتتولى طهران تمويلها، وتزويدها بالصواريخ الباليستية، والطائرات المسيرة المفخخة، حتى لم يعد للحوثي هدف سوى التخريب والدمار والزعزعة، والمتضرر الأكبر من تلك السياسة الرعناء هو الشعب اليمني.أما محاولات الحوثي استهداف المنشآت النفطية، فإن المملكة قادرة على حمايتها. ويعرف الحوثي وسادته في طهران أن النفط السعودي خط أحمر عالمي وإقليمي، لأن إمداداته تمثل عصب الاقتصاد العالمي، خصوصاً في وقت تتعاظم فيه تبعات جائحة فايروس كورونا الجديد. وكانت السعودية قد أعلنت مرات عدة منذ العام 2019، عقب الهجوم الغادر على مصفاة أبقيق، وقفاً للنار. لكن الحوثي لم يلتزم واستمر في نهجه العدواني الإرهابي. ما تسبب في إفشال المساعي السعودية والدولية وحدها، وإحباط مجهودات السلام الأممية والخليجية والأمريكية. ولم يعد أمام المجتمع الدولي سوى تدبر حقيقة ما قاله وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان عن أن التدخل الإيراني هو السبب في إطالة أمد الحرب اليمنية.الأكيد أن السعودية تأمل كل الخير لليمن، وتعمل على تخليصه من القبضة الإيرانية الإرهابية، بل هي أكبر دولة تقدم المساعدات الإنسانية والإغاثية لشعبه، وتقود التحالف العربي لحمايته وإعادة الشرعية اليمنية. ويعرف العالم كله أن إيران تستغل الأزمة اليمنية لتحقيق مآرب في علاقاتها مع الولايات المتحدة. وإذا تعامل الحوثيون مع المبادرة السعودية الجديدة بنفس النهج العدواني السابق، فلن يكون أمام المملكة سوى مواجهة الإجرام الحوثي-الإيراني وحماية أراضيها، وشعبها، ومقدراتها ومكتسباتها، والذود عن نفسها، من خلال تصعيد لا تسعى إليه.. والعالم يعلم.jameelth@gmail.comjameelAlTheyabi@