ما حدث خلال الأسابيع الماضية داخل قصر الحكم التركي في أنقرة يكشف إلى حد كبير كيف يدير أردوغان سياساته -فلا عزيز لديه-، علاقات متشابكة في سيرته يتلاعب بها متى ما حانت الفرصة، وانقلابات متتالية على حلفائه وخصومه، لا حلفاء لأردوغان إلا أردوغان نفسه، ولا انتصار لأحد إلا لأحلامه ولذلك لا يرف له جفن عندما يحرق المراكب ويغيرها متى ما كانت تخدم مصالحه الشخصية.أما العلاقة بين الدول وبين ما تسمى بالمعارضات في هذا الشرق البائس، فالمعارضات إن جاز لنا إطلاق هذا المسمى عليها لا تعدو أن تكون تنظيمات استئصالية لا هم لها إلا الانقلاب على الأنظمة والاستيلاء على الحكم وتعمل كل الشرور من أجل ذلك، لدرجة أن الحكومات يمكن أن تكون حمائم سلام بجانبها، ولذلك استخدمت بعض الدول مثل تركيا تلك المعارضات لتصفية حساباتها مع دول تعاديها، وحولتهم إلى مرتزقة ومقاولين من الباطن.المعادلة الغريبة في المعارضات العربية وخاصة المصرية والسورية والليبية والعراقية -فترة الرئيس صدام حسين- أنها تستبيح كل شيء في خصومتها للنظام، ولا مانع لديهم من التحول لعبيد عند نظام آخر يفوق في بشاعته نظام دولتهم الأم.المعارضة العراقية -على سبيل المثال- التي جاءت على ظهر الدبابات الأمريكية، هي من خدعت الأمريكان بكذبة وجود أسلحة دمار شامل في بلادها وهي من تسبب في تجويع شعبها أكثر من 13 عاماً تحت العقوبات الدولية، وهي من عبأت العالم الغربي للانقضاض على «وطنهم» لدرجة أنه لم يكن لديهم مانع من احتلاله.نفس المعارضة التي كانت تتهم صدام بالعمالة للغرب أصبحوا مجرد عبيد عند النظام الإيراني يقدمون مصالحه على مصالح شعبهم ووطنهم، معارضة مجرمة قتلت الناس في الشوارع واستخدمت الشنيور لثقب جماجم المواطنين خاصة من أبناء الجيش والأطباء والعلماء فقط لأنهم عدوهم خصوماً.تركيا «أردوغان» قامت باستدارة كاملة باتجاه المصريين بحثاً عن عقد مصالحات مع القاهرة، ومرسلين إشارات أخرى تجاه الرياض وأبوظبي، بعدما استنفدت أغراضها -مؤقتاً- من المعارضة المصرية الذين هم في نهاية الأمر فلول تنظيم الإخوان الإرهابي.استدارة برغماتية أقرب ما تكون بانقلاب كامل الأركان داخل «القصر»، فهل استطاع الحمائم إقناع أردوغان وحزب «العثمانيين الجدد» بأن أحلام الخلافة تهاوت بعد عشر سنوات عجاف دمرت سوريا وليبيا وتونس واليمن وكادت أن تصيب مصر لولا وطنية جيشها والتفاف شعبها حوله.لا شك أن السياسة لم تنتصر، والدبلوماسية لم تحقق نتيجة، ولا أردوغان عاد لرشده، ولا توقفت أحلامه أن يكون سلطاناً، لكنه الاقتصاد الذي تدمر، والصناعة التي توقفت، والتصدير الذي عاد أدراجه من أعالي البحار، ألمٌ لا يمكن تحمل أوجاعه، لا تعالجه التصريحات النارية ولا تطببه التحالفات المشبوهة ولا تنصره طائرات «البيرقدار»، ولا ينجده تملق شذاذ الآفاق الذين تجمعوا في الشوارع التركية من مصر وسوريا وليبيا واليمن والسعودية، وهم من خدعوه طويلاً بلقب مولانا السلطان.وجع الجوع وقلة الوظائف وانحسار المداخيل وتوقف السياحة والاستثمار، هي من ستخرج الناس للشوارع في إسطنبول وأنقرة بحثاً عن رغيف الخبز، وفي نهاية اليوم هم سيحرقون عرش الخليفة بدلاً من تتويجه كما توهم ذات يوم.ولعل هذا ما التقطه العقلاء في قصر أردوغان، وهم من شموا روائح الحرائق التي بدأت بالدخول من نوافذ القصر، ولذلك كان لابد من خطوة عاجلة تتضمن تصفير المشاكل من جديد، وإعادة التموضع السياسي والتواضع في التعامل مع الجيران والأنداد التي فقدتها أنقرة طويلاً مع الخطاب الشعبوي الذي تبناه أردوغان طويلاً منتظراً تصفيق الجماهير.لكن السؤال المهم الذي سيبقى طويلاً وملوحاً فوق جبل المشاكل التي تسبب فبها أردوغان.. هل يمكن الثقة في «رجب طيب أردوغان» من جديد؟؟ أقول لكم: إذا وثق فيه أربكان، وعبدالله غول، وداود أوغلو، وفتح الله غولن، وهم أساتذته ورفقاء دربه وشركاؤه في السياسة وهو من انقلب عليهم وطاردهم، يمكن عندها للمعجزات السبع أن تتحقق.كاتب سعوديmassaaed@