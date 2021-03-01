قالوا قديما في الأثر إن مع كل محنة تأتي منحة، ومع كل تحدٍ وأزمة تصقل معادن الرجال. لن تكون الأزمة التي نمر بها اليوم والضغوطات التي تمارس على بلادنا هي الأولى ولن تكون هي الأخيرة. هي زادت من تلاحم الشعب مع دولتهم وقادتهم. محن وتحديات أكبر واجهتها بلادنا، وخرجنا منها بشكل أقوى، وبدروس أفادتنا وتم البناء عليها. نخوض اليوم حروبا على ثلاث جبهات؛ نخوض حربا على الوباء يقودها الجيش الأبيض الذي تحول إلى خير سفير للبلاد في مواجهة آفة جائحة كوفيد 19 وتوابعها المدمرة، وحربا على جبهات الأرض والسماء يقودها أبطال جيشنا البواسل في مواجهة عصابات تنظيم الحوثي الإرهابي المدعوم بكل الإمكانيات من إيران، وحربا سياسية وإعلامية للضغط وممارسة الابتزاز على السعودية وقيادتها، وهي مهمات ثقيلة ولكنها أظهرت معادن هذا الشعب النبيل وشيمه الأصيلة الذي يقاتل على ثلاث جبهات بذات الهمة وذات العزيمة وذات الإيمان وذات القوة وذات القناعة. حتى هذه المحنة ستمر وستخرج منها بلادنا وقادتنا أقوى. تماما كما حصل في المواجهات السابقة كحرب العراق وإيران وحرب تحرير الكويت وتبعات اعتداءات الحادي عشر من سبتمبر، وغير ذلك من المواجهات التي أصبحت بين دفتي كتاب التاريخ. القادم أجمل وبلادنا قوية بإذن الله. معارك جديدة وسيكتب لبلادنا الانتصار بإذن الله تعالى.كاتب سعوديhashobokshi@gmail.com