• فاز النصر على الهلال ولا مشاحة في ذلك، فهذا كما تعلمون ديربي مفتوح على كل الاحتمالات.• أعرف الهلال، وأعرف النصر، وأدرك أن الحديث عنهما أحياناً ممتع، وأحياناً شائك جداً..!• منذ سهرة السوبر وفي الذاكرة (شيء من بيتروس)، هذا الشقي الذي بات يشكل بمفرده حالة قلق للهلال والهلاليين..!• في سهراية الثلاثاء قدم بيتروس الوجه الآخر لمعنى لاعب يستفز فريقاً، وإن قلت يهزم فريقاً فذاك قد صار فعلاً..!• لم أرَ الهلال منذ أن عرفته بتلك الحالة المستفزة التي كان عليها في ديربي الثلاثاء، أي أن الفريق داخل الملعب وخارجه في حالة انفعال، والسبب بيتروس الذي أجاد بمفرده أن يلخبط أوراق الزعيم..• خذوا هذه الإحصائيات التي تؤكد أن بيتروس فعلاً كان لوحده فريقاً، بل كان بمفرده مسبباً حالة إرباك للهلاليين:‏- صنع هدفاً.- تسبب بطرد سعود كريري.- تسبب ببطاقة صفراء لناصر الدوسري.- تسبب ببطاقة صفراء لغوميز.- تسبب ببطاقة صفراء لكويلار.• إلى جانب هذه الحالات كان بيتروس في الملعب خيال الحصان، بل قلبَ أسدٍ أداءً وتوجيهاً وقيادةً وروحاً، فهل مثل هذا يفرط فيه يا نصر..؟!• أما المثير للدهشة أن هناك من لا يزالون يقدمون لنا الاستحواذ على أنه علامة تفوق في حين تقول النتيجة إنها كل الجودة.• اللافت في الأمر أن الإعلام الهلالي -الذي يسير في ركبه من جماعة (شيلوها شيلة)- ما فتئ يُحرِّض على بيتروس بكلام مبتذل في الوقت الذي لم نرَ منه ما يستحق كل ذاك التحريض..!• كل الفرق تتمنى أن يكون فيها أكثر من بيتروس بما فيها الهلال، فكرة القدم لعبة روح ومرجلة.• الجميل أن العالمي يختار دائماً الوقت المناسب الذي يجيب فيه عن كل الأسئلة.• أخيراً: من هزم الاتحاد أمام الفيصلي هو المركز الثالث الذي أشغل اللاعبين عن (حفظ دروسهم الفنية)، فكانت الثلاثة.Ahmed_alshmrani@