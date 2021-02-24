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إياد عبدالحي
أنت لن تفارق تابوتًا بمجرّد طرقِه..!

• أهذا ما أراد العقيد قوله لنا..؟


• ما استمعنا إليه لم يكن مجرد تصريح انفعالي إثر هزيمة..

• ثنايا الحديث وعباراته المنتقاة بعناية تبيّن أنه مما عُقِدت النيّة عليه.. أو على أقل تقدير: قناعة لم تحتمل قناعًا عليها..!

• هكذا.. وبمنتهى الصراحة أخبرنا السومة أن الأزمة: (أزمة فلوس)..

• الإدارة لم تدفع المهر..

• حسنًا.. ما المقصود..؟

• تأخر رواتب..؟ عدم دفع التزامات عقود..؟

• فماذا عن شهادة الكفاءة المالية التي نالتها الإدارة..؟

• الشهادة التي تعني سلامة موقف النادي القانونية إمّا بسداد أو جدولة..

• وفي الحالتين هذا معناه: رضى كل اللاعبين..

• لذا.. لا تثريب عليها..

• فهل كان الحديث إذن عن سوء تعاقدات تم التصريح به قبل حين..؟

• ربما..

• ولكن.. أهذا مِن مهام لاعب محترف..؟ أم هو دور الإعلام الناقد..!!!

• ثم إن كان من رأي حول ذلك أما كان جديرا به أن يكون نقاشًا شخصيًا لا تفلّتًا عبر المنابر..؟

• حسنًا..

• لقد غادرت إدارة الصايغ.. ورحل المشرف الداعم.. واستقال الكيال.. ثم ماذا..؟

• وماذا عن مَن سبقوهم..؟؟؟

• وهل لو تم الإجهاز على إدارة مؤمنة سيأتي الحل أم ستستمر المشاكل..؟

• تصريح (المهر) أشبه ما يكون بعبارة: «يا أنا.. يا أنتم»..!

• أهو فرعنة..؟ لوي ذراع..؟ آخر رصاصة..؟ أم أنه على طريقة: (أنا فاض بيّا وملّيت)..!

• أيًا كانت الإجابة فلستُ أرى فيها حلاً بقدر ما هي تعقيد للمشاكل..

• كيف سيكون لقاء الرئيس بلاعبيه في الآتي من الأيام..؟

• سيستقيل..

• وماذا لو لم يفعل..؟

• وإن فعل.. هل في من يليه القدرة على دفع المهر المنشود..؟ أم أن السيناريو ذاته سيُعاد..؟

• ما هكذا تورد الإبل يا عقيد.. وخاصةً منك أنت.. وأنت لست كغيرك في الأهلي.. فـ(الرمزية) التي وصلت إليها في القلعة تحتّم عليك تعاملاً (أرقى) وبكثير مما كان منك..!

• الاعتذار: حل.. فإن لم يكن فالانتظار لـ رد الفعل.. إلا إن ارتأت الإدارة مساواة الكيان بـ اسم.. أو قررت ترك إدارته رضوخًا لذات الاسم..!!!

iyad_abdualhay@