أنت لن تفارق تابوتًا بمجرّد طرقِه..!
• أهذا ما أراد العقيد قوله لنا..؟
• ما استمعنا إليه لم يكن مجرد تصريح انفعالي إثر هزيمة..
• ثنايا الحديث وعباراته المنتقاة بعناية تبيّن أنه مما عُقِدت النيّة عليه.. أو على أقل تقدير: قناعة لم تحتمل قناعًا عليها..!
• هكذا.. وبمنتهى الصراحة أخبرنا السومة أن الأزمة: (أزمة فلوس)..
• الإدارة لم تدفع المهر..
• حسنًا.. ما المقصود..؟
• تأخر رواتب..؟ عدم دفع التزامات عقود..؟
• فماذا عن شهادة الكفاءة المالية التي نالتها الإدارة..؟
• الشهادة التي تعني سلامة موقف النادي القانونية إمّا بسداد أو جدولة..
• وفي الحالتين هذا معناه: رضى كل اللاعبين..
• لذا.. لا تثريب عليها..
• فهل كان الحديث إذن عن سوء تعاقدات تم التصريح به قبل حين..؟
• ربما..
• ولكن.. أهذا مِن مهام لاعب محترف..؟ أم هو دور الإعلام الناقد..!!!
• ثم إن كان من رأي حول ذلك أما كان جديرا به أن يكون نقاشًا شخصيًا لا تفلّتًا عبر المنابر..؟
• حسنًا..
• لقد غادرت إدارة الصايغ.. ورحل المشرف الداعم.. واستقال الكيال.. ثم ماذا..؟
• وماذا عن مَن سبقوهم..؟؟؟
• وهل لو تم الإجهاز على إدارة مؤمنة سيأتي الحل أم ستستمر المشاكل..؟
• تصريح (المهر) أشبه ما يكون بعبارة: «يا أنا.. يا أنتم»..!
• أهو فرعنة..؟ لوي ذراع..؟ آخر رصاصة..؟ أم أنه على طريقة: (أنا فاض بيّا وملّيت)..!
• أيًا كانت الإجابة فلستُ أرى فيها حلاً بقدر ما هي تعقيد للمشاكل..
• كيف سيكون لقاء الرئيس بلاعبيه في الآتي من الأيام..؟
• سيستقيل..
• وماذا لو لم يفعل..؟
• وإن فعل.. هل في من يليه القدرة على دفع المهر المنشود..؟ أم أن السيناريو ذاته سيُعاد..؟
• ما هكذا تورد الإبل يا عقيد.. وخاصةً منك أنت.. وأنت لست كغيرك في الأهلي.. فـ(الرمزية) التي وصلت إليها في القلعة تحتّم عليك تعاملاً (أرقى) وبكثير مما كان منك..!
• الاعتذار: حل.. فإن لم يكن فالانتظار لـ رد الفعل.. إلا إن ارتأت الإدارة مساواة الكيان بـ اسم.. أو قررت ترك إدارته رضوخًا لذات الاسم..!!!
iyad_abdualhay@
• أهذا ما أراد العقيد قوله لنا..؟
• ما استمعنا إليه لم يكن مجرد تصريح انفعالي إثر هزيمة..
• ثنايا الحديث وعباراته المنتقاة بعناية تبيّن أنه مما عُقِدت النيّة عليه.. أو على أقل تقدير: قناعة لم تحتمل قناعًا عليها..!
• هكذا.. وبمنتهى الصراحة أخبرنا السومة أن الأزمة: (أزمة فلوس)..
• الإدارة لم تدفع المهر..
• حسنًا.. ما المقصود..؟
• تأخر رواتب..؟ عدم دفع التزامات عقود..؟
• فماذا عن شهادة الكفاءة المالية التي نالتها الإدارة..؟
• الشهادة التي تعني سلامة موقف النادي القانونية إمّا بسداد أو جدولة..
• وفي الحالتين هذا معناه: رضى كل اللاعبين..
• لذا.. لا تثريب عليها..
• فهل كان الحديث إذن عن سوء تعاقدات تم التصريح به قبل حين..؟
• ربما..
• ولكن.. أهذا مِن مهام لاعب محترف..؟ أم هو دور الإعلام الناقد..!!!
• ثم إن كان من رأي حول ذلك أما كان جديرا به أن يكون نقاشًا شخصيًا لا تفلّتًا عبر المنابر..؟
• حسنًا..
• لقد غادرت إدارة الصايغ.. ورحل المشرف الداعم.. واستقال الكيال.. ثم ماذا..؟
• وماذا عن مَن سبقوهم..؟؟؟
• وهل لو تم الإجهاز على إدارة مؤمنة سيأتي الحل أم ستستمر المشاكل..؟
• تصريح (المهر) أشبه ما يكون بعبارة: «يا أنا.. يا أنتم»..!
• أهو فرعنة..؟ لوي ذراع..؟ آخر رصاصة..؟ أم أنه على طريقة: (أنا فاض بيّا وملّيت)..!
• أيًا كانت الإجابة فلستُ أرى فيها حلاً بقدر ما هي تعقيد للمشاكل..
• كيف سيكون لقاء الرئيس بلاعبيه في الآتي من الأيام..؟
• سيستقيل..
• وماذا لو لم يفعل..؟
• وإن فعل.. هل في من يليه القدرة على دفع المهر المنشود..؟ أم أن السيناريو ذاته سيُعاد..؟
• ما هكذا تورد الإبل يا عقيد.. وخاصةً منك أنت.. وأنت لست كغيرك في الأهلي.. فـ(الرمزية) التي وصلت إليها في القلعة تحتّم عليك تعاملاً (أرقى) وبكثير مما كان منك..!
• الاعتذار: حل.. فإن لم يكن فالانتظار لـ رد الفعل.. إلا إن ارتأت الإدارة مساواة الكيان بـ اسم.. أو قررت ترك إدارته رضوخًا لذات الاسم..!!!
iyad_abdualhay@