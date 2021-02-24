أنت لن تفارق تابوتًا بمجرّد طرقِه..!• أهذا ما أراد العقيد قوله لنا..؟• ما استمعنا إليه لم يكن مجرد تصريح انفعالي إثر هزيمة..• ثنايا الحديث وعباراته المنتقاة بعناية تبيّن أنه مما عُقِدت النيّة عليه.. أو على أقل تقدير: قناعة لم تحتمل قناعًا عليها..!• هكذا.. وبمنتهى الصراحة أخبرنا السومة أن الأزمة: (أزمة فلوس)..• الإدارة لم تدفع المهر..• حسنًا.. ما المقصود..؟• تأخر رواتب..؟ عدم دفع التزامات عقود..؟• فماذا عن شهادة الكفاءة المالية التي نالتها الإدارة..؟• الشهادة التي تعني سلامة موقف النادي القانونية إمّا بسداد أو جدولة..• وفي الحالتين هذا معناه: رضى كل اللاعبين..• لذا.. لا تثريب عليها..• فهل كان الحديث إذن عن سوء تعاقدات تم التصريح به قبل حين..؟• ربما..• ولكن.. أهذا مِن مهام لاعب محترف..؟ أم هو دور الإعلام الناقد..!!!• ثم إن كان من رأي حول ذلك أما كان جديرا به أن يكون نقاشًا شخصيًا لا تفلّتًا عبر المنابر..؟• حسنًا..• لقد غادرت إدارة الصايغ.. ورحل المشرف الداعم.. واستقال الكيال.. ثم ماذا..؟• وماذا عن مَن سبقوهم..؟؟؟• وهل لو تم الإجهاز على إدارة مؤمنة سيأتي الحل أم ستستمر المشاكل..؟• تصريح (المهر) أشبه ما يكون بعبارة: «يا أنا.. يا أنتم»..!• أهو فرعنة..؟ لوي ذراع..؟ آخر رصاصة..؟ أم أنه على طريقة: (أنا فاض بيّا وملّيت)..!• أيًا كانت الإجابة فلستُ أرى فيها حلاً بقدر ما هي تعقيد للمشاكل..• كيف سيكون لقاء الرئيس بلاعبيه في الآتي من الأيام..؟• سيستقيل..• وماذا لو لم يفعل..؟• وإن فعل.. هل في من يليه القدرة على دفع المهر المنشود..؟ أم أن السيناريو ذاته سيُعاد..؟• ما هكذا تورد الإبل يا عقيد.. وخاصةً منك أنت.. وأنت لست كغيرك في الأهلي.. فـ(الرمزية) التي وصلت إليها في القلعة تحتّم عليك تعاملاً (أرقى) وبكثير مما كان منك..!• الاعتذار: حل.. فإن لم يكن فالانتظار لـ رد الفعل.. إلا إن ارتأت الإدارة مساواة الكيان بـ اسم.. أو قررت ترك إدارته رضوخًا لذات الاسم..!!!iyad_abdualhay@