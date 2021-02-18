أن تعي جامعاتنا السعودية التحولات التي فرضتها «رؤية 2030» اجتماعيا واقتصاديا ومعرفيا هو أمر بالغ الأهمية والتأثير في مستقبل مجتمعاتنا وواقعها التنموي لتسهم بإدراك ووعي في صناعة المستقبل السعودي الواعد المنتظر. ومع أن الجميع يدرك جيدا حجم التأثير الذي تلعبه المؤسسات الأكاديمية والبحثية في النهوض بمجتمعاتها ووضع الحلول لمشاكلها، وقيادتها صوب المستقبل، إلا أنني أود الحديث عن خبر من منطقة جازان لم أتمكن من التعليق عليه في حينه، لكنه جدير بالتنويه عنه.الخبر باختصار أن جامعة جازان، انطلاقاً من صلب رؤيتها ورسالتها التي تأسست وفقها، بادرت بطرح عدة تساؤلات عن واقع التنمية التي شهدتها المنطقة طيلة العقدين الماضيين والتحديات المستقبلية التي استشعرتها الجامعة؛ بهدف المحافظة على تلك المنجزات وضمان استدامتها، وهي: هل أصبح مجتمع جازان شريكا ومساهما في التنمية أم متلقيا ومستهلكا؟ وهل القطاع الخاص شريك في التنمية أم مستفيد منها فقط؟ وهل خُطط لتكون التنمية تنمية مستدامة، وما حجم الإنفاق على صيانة مشاريع التنمية، وهل المشاريع القائمة بحاجة لمشاريع مساندة تضمن استدامتها؟ وماهو حجم البنية التحتية التي تخدم ما تمّ فوق الأرض؟ وماهي الميزة النسبية التي يمكن أن تستهدفها منطقة جازان؟تلك هي بعض الأسئلة التي وضعها معالي الدكتور مرعي القحطاني رئيس الجامعة أمام سمو الأمير محمد بن ناصر، أمير المنطقة وعرّاب تنميتها، الذي أصدر توجيهه الفوري المباشر بتشكيل فريق عمل لنقاش تلك التساؤلات والرفع بتوصيات لإقرارها أو اتخاذ مايلزم بشأنها.هنا نحن نتحدث عن علاقة إيجابية مختلفة بين المؤسسة الأكاديمية والإدارة التنفيذية والمجتمع، فالجامعة لم تختزل دورها بين جنبات قاعات محاضراتها ومكاتبها بل نزلت إلى الميدان لتشارك عملياً في ورشة عمل التنمية وتضع ملاحظاتها عليها، والإمارة تؤمن بضرورة التكامل مع كل الجهات، وفي مقدمتها الجامعة كمصنع أفكار، وأيضاً ليس لديها حساسية من الملاحظات والنقد، وفي النهاية المجتمع والوطن هما الكاسب من هذه الممارسة الحضارية الراقية في الإدارة.هذه الخطوة الجميلة تؤكد الحاجة لزيادة الوعي بظروف الواقع وتحديات المستقبل، وتتطلب دوراً فاعلاً من المجتمع لتكتمل منظومة العمل التنموي، وقد عهدنا في مجتمع جازان قدرته المتميزة على الإبداع من أجل صناعة المستقبل للمنطقة والوطن.كاتب سعوديhabutalib@hotmail.com