ديربيَّان..• الاتحاد والأهلي.. النصر والشباب..• وليست مجرّد ثلاث نقاط..!• الخسارة ثقيلة حتى وإن كانت بهدف واحد فقط..• وأمَّا الانتصار فانفجار معنوي لا أقوى منه..• العميد والقلعة ومواجهة ما بَعد جولة (الأربعات)..• أعتقد أن (الرّك) سيكون على الدفاع أولاً ثم استغلال الفرص بل أنصافها وأرباعها..• الأهلي أقوى هجوميًا.. هذا حديث الأرقام.. والاتحاد أفضل دفاعيًا بذات المعيار..• أمّا في ديربي العاصمة فدفاعات الخصمين رقميًا: متقاربة جدًا..! وأمّا تهديفيًا فالكفّة تميل بوضوح مع الشباب..• بطبيعة الديربيات هذه الأرقام لا تُنبئنا عن ما سيكون إطلاقًا.. فقراءتها أحيانًا كما قراءة الفنجان..!• رحم الله تعالى الفقيد (خالد قاضي).. لقد كانت خبرته تُجيد قراءة كف مثل هذه الديربيات..• نتائج هذين اللقاءين الأشد تأثيرًا على ما تبقى من الجولات.. إذ إن توقيتهما أشبه بمفترق طرق على خارطة ما هو آت..• الانتصار على المنافس ليس كغيره من الانتصارات، فنتيجته حاليًا ما بين اقترابٍ أو ابتعاد..!• الاتحاد والنصر و(تقليص المسافة).. الأهلي والشباب و(توسيع الفارق)..• وهناك.. ليس ببعيد.. بل في ذات مناطق المعمعة.. الهلال.. ولن أقول: (خمسة وخميسة) فالعين لم تُصبه.. بل هو مَن أصابها في آخر لقاء..!• لعبة الكراسي الخمسة بدأ عزفها في الارتفاع.. ديربيات هذه الجولة إسقاط لون وارتفاع آخر.. ومَن يدري فربما تنتهي بتعادلات..!iyad_abdualhay@