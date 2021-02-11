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إياد عبدالحي
ديربيَّان..

• الاتحاد والأهلي.. النصر والشباب..


• وليست مجرّد ثلاث نقاط..!

• الخسارة ثقيلة حتى وإن كانت بهدف واحد فقط..

• وأمَّا الانتصار فانفجار معنوي لا أقوى منه..

• العميد والقلعة ومواجهة ما بَعد جولة (الأربعات)..

• أعتقد أن (الرّك) سيكون على الدفاع أولاً ثم استغلال الفرص بل أنصافها وأرباعها..

• الأهلي أقوى هجوميًا.. هذا حديث الأرقام.. والاتحاد أفضل دفاعيًا بذات المعيار..

• أمّا في ديربي العاصمة فدفاعات الخصمين رقميًا: متقاربة جدًا..! وأمّا تهديفيًا فالكفّة تميل بوضوح مع الشباب..

• بطبيعة الديربيات هذه الأرقام لا تُنبئنا عن ما سيكون إطلاقًا.. فقراءتها أحيانًا كما قراءة الفنجان..!

• رحم الله تعالى الفقيد (خالد قاضي).. لقد كانت خبرته تُجيد قراءة كف مثل هذه الديربيات..

• نتائج هذين اللقاءين الأشد تأثيرًا على ما تبقى من الجولات.. إذ إن توقيتهما أشبه بمفترق طرق على خارطة ما هو آت..

• الانتصار على المنافس ليس كغيره من الانتصارات، فنتيجته حاليًا ما بين اقترابٍ أو ابتعاد..!

• الاتحاد والنصر و(تقليص المسافة).. الأهلي والشباب و(توسيع الفارق)..

• وهناك.. ليس ببعيد.. بل في ذات مناطق المعمعة.. الهلال.. ولن أقول: (خمسة وخميسة) فالعين لم تُصبه.. بل هو مَن أصابها في آخر لقاء..!

• لعبة الكراسي الخمسة بدأ عزفها في الارتفاع.. ديربيات هذه الجولة إسقاط لون وارتفاع آخر.. ومَن يدري فربما تنتهي بتعادلات..!

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