ديربيَّان..
• الاتحاد والأهلي.. النصر والشباب..
• وليست مجرّد ثلاث نقاط..!
• الخسارة ثقيلة حتى وإن كانت بهدف واحد فقط..
• وأمَّا الانتصار فانفجار معنوي لا أقوى منه..
• العميد والقلعة ومواجهة ما بَعد جولة (الأربعات)..
• أعتقد أن (الرّك) سيكون على الدفاع أولاً ثم استغلال الفرص بل أنصافها وأرباعها..
• الأهلي أقوى هجوميًا.. هذا حديث الأرقام.. والاتحاد أفضل دفاعيًا بذات المعيار..
• أمّا في ديربي العاصمة فدفاعات الخصمين رقميًا: متقاربة جدًا..! وأمّا تهديفيًا فالكفّة تميل بوضوح مع الشباب..
• بطبيعة الديربيات هذه الأرقام لا تُنبئنا عن ما سيكون إطلاقًا.. فقراءتها أحيانًا كما قراءة الفنجان..!
• رحم الله تعالى الفقيد (خالد قاضي).. لقد كانت خبرته تُجيد قراءة كف مثل هذه الديربيات..
• نتائج هذين اللقاءين الأشد تأثيرًا على ما تبقى من الجولات.. إذ إن توقيتهما أشبه بمفترق طرق على خارطة ما هو آت..
• الانتصار على المنافس ليس كغيره من الانتصارات، فنتيجته حاليًا ما بين اقترابٍ أو ابتعاد..!
• الاتحاد والنصر و(تقليص المسافة).. الأهلي والشباب و(توسيع الفارق)..
• وهناك.. ليس ببعيد.. بل في ذات مناطق المعمعة.. الهلال.. ولن أقول: (خمسة وخميسة) فالعين لم تُصبه.. بل هو مَن أصابها في آخر لقاء..!
• لعبة الكراسي الخمسة بدأ عزفها في الارتفاع.. ديربيات هذه الجولة إسقاط لون وارتفاع آخر.. ومَن يدري فربما تنتهي بتعادلات..!
iyad_abdualhay@
• الاتحاد والأهلي.. النصر والشباب..
• وليست مجرّد ثلاث نقاط..!
• الخسارة ثقيلة حتى وإن كانت بهدف واحد فقط..
• وأمَّا الانتصار فانفجار معنوي لا أقوى منه..
• العميد والقلعة ومواجهة ما بَعد جولة (الأربعات)..
• أعتقد أن (الرّك) سيكون على الدفاع أولاً ثم استغلال الفرص بل أنصافها وأرباعها..
• الأهلي أقوى هجوميًا.. هذا حديث الأرقام.. والاتحاد أفضل دفاعيًا بذات المعيار..
• أمّا في ديربي العاصمة فدفاعات الخصمين رقميًا: متقاربة جدًا..! وأمّا تهديفيًا فالكفّة تميل بوضوح مع الشباب..
• بطبيعة الديربيات هذه الأرقام لا تُنبئنا عن ما سيكون إطلاقًا.. فقراءتها أحيانًا كما قراءة الفنجان..!
• رحم الله تعالى الفقيد (خالد قاضي).. لقد كانت خبرته تُجيد قراءة كف مثل هذه الديربيات..
• نتائج هذين اللقاءين الأشد تأثيرًا على ما تبقى من الجولات.. إذ إن توقيتهما أشبه بمفترق طرق على خارطة ما هو آت..
• الانتصار على المنافس ليس كغيره من الانتصارات، فنتيجته حاليًا ما بين اقترابٍ أو ابتعاد..!
• الاتحاد والنصر و(تقليص المسافة).. الأهلي والشباب و(توسيع الفارق)..
• وهناك.. ليس ببعيد.. بل في ذات مناطق المعمعة.. الهلال.. ولن أقول: (خمسة وخميسة) فالعين لم تُصبه.. بل هو مَن أصابها في آخر لقاء..!
• لعبة الكراسي الخمسة بدأ عزفها في الارتفاع.. ديربيات هذه الجولة إسقاط لون وارتفاع آخر.. ومَن يدري فربما تنتهي بتعادلات..!
iyad_abdualhay@