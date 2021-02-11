• دوري متقلب بظروف متقلبة.. موسم بلا معسكرات.. أندية بلا طعم في المقدمة وأخرى مليئة بالجمال في المذيلة.. نادٍ يحصد آسيا ويجمعها بدوري وكأس وتجده يترنح تحت وطأة «شوفة نفس» أودت به إلى تشبع ربما يطيل ركوده..• ونادٍ استولى على الميركاتو الصيفي صباحَ مساء.. وانفجرت لديه خزانات التعاقدات بدعم مفتوح لتراه بين متذيلي الترتيب معالجاً نفسه بصدمة تلو أخرى حتى عاد لجادة الانتصارات ويتقدم في سلم الترتيب على أمل المنافسة.• ونادٍ صارع سنين الهبوط ليعود بشكل تدريجي هذا الموسم ومع ارتفاع رتم الفريق ارتفع رتم الطموح للجماهير ضاغطين على ناديهم بالشكل الخاطئ..• ونادٍ كان هو الأحوج لتعاقدات سد الثغرات في ظل فقر مادي لنادٍ اعتاد على الغنى ليكمل موسمه محتزماً بالموجودين الذين يراهم كثير من الفنيين قادرين على الحصد ما داموا يزرعون الروح والإصرار و«المرجلة» طريقهم.• وأما المتصدر الذي غاب طويلاً عن المنافسة فقد أنعش فصول الحماس بعد الركود وأعاد شيئاً من بريق الدوري الأقوى والأجمل بعيداً عمّن يضعون فرقهم كواجهة لرياضتنا مغيبين عن عقولهم أن المصلحة العامة تقتضي أن التنافس يكون (أهلي هلال نصر اتحاد شباب...) وعيش المنافسة.• دوري هذا العام قدم لنا فرقا تمتع لا تفوز.. وفرقا ركيكة تفوز.. كل ذلك من أجل الغازي الجديد (كورونا) وما فعله على كوكب الأرض..• وأما التحكيم فهو أيقونة الموسم.. ناديان يرميان التهم على بعضهما عن طريق أدواتهما الإعلامية.. والبقية انجروا خلف (اللعبة) والكل أصبح يصدر بياناته ضد التحكيم الذي أصبح أداة توجيه الجمهور على فشل العمل الداخلي.• هذا الدوري يجب أن تتم دراسته بشكل متكامل من قبل اتحاد القدم ووزارة الرياضة.. وكم أتمنى إنشاء (إدارة الأبحاث الرياضية) التي من خلالها ستتطور المنظومة الرياضية بكاملها لأن الأبحاث عبارة عن معرفة الأخطاء وتقويمها، وتعزيز الصحيح وتقويته.فاصلة منقوطة؛• ابتعدت عن الكتابة ما يقرب الشهرين لظروف كانت بين يدي رب العالمين.. والحمد لله على قضائه وقدره..• خالص التعازي لرئيس القسم الرياضي بصحيفة «عكاظ».. الأستاذ عادل النجار لوفاة والده.. ومن خلف ما مات.MjdBmf@