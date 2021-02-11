• تساؤل فيه من العمق ما يجعلني أتوقف عند استفهام بحجم جبل.• أسأل وأدرك أن الإجابة أصعب من أن أختزلها في كلمة كتبتها وأخرى كتبتني.• الديربي العريق ما زال بيننا واقفاً على طريقة النخيل، وسيظل علامة الجوده في كرة القدم السعودية مهما حاول الإعلام.• وأقول الإعلام من باب التذكير من أن برامج المساء والسهرة هي كل اللعبة في قتل هذا الديربي، ومن يتابع يعرف عن ماذا أتحدث.• الليلة يا جدة يلتقي الأهلي والاتحاد على ملعب لا يتسع لتاريخ الناديين (رديف الجوهرة)، ونتمنى ألا يضيق على أحلامهم.• كنا -وأنا شاهد على العصر- قبل مواجهات الأهلي والاتحاد نحتفي بها أسبوعاً قبل الحدث وأسبوعاً بعده دون النظر لموقع الفريقين.• اليوم يا جدة ثمة من يتعمّدون (إعلامياً) تهميش هذا الديربي تحت مبررات واهية إلى درجة أن هناك من يقول إن كرة القدم هلال ونصر فقط، وهو قول يكرّس إلى استنساخ أهلي وزمالك نسخة سعودية.• كلا يا أهلي، ولا يا اتحاد، لا يمكن أن ننحني للعاصفة، بل سنظل أوفياء لتنافسكم الذي بنت عليه كل الأندية تنافسها.• أدرك أن غياب من كان يكبر بهم هذا الديربي مؤثر إلى درجة كاد من خلالها الاتحاد يودعنا إلى مناطق لا تليق به عراقة وتاريخاً، أما الأهلي فها هو يزاحم الأثرياء على المنافسة مع أنه لا يملك نصف أو ربع ثروتهم، لكنه منتصب القامة يمشي.• جمّلوا الصورة بأداء ممتع وأحلام غير قابلة للتأجيل، ولا تنظروا إلى من يكسر مجاديفكم بعبارات تقال لغيركم وليس لكم.• أنتم الأساس، وأنتم التاريخ، وأنتم من كتب لكم العشاق القصائد الأجمل؛ ولهذا امنحوا هذا المساء كثيراً من عبق الماضي، وقولوا للحاضر نحن هنا، ولا بأس أن تتساموا على كل الصغائر من إعلام يسير وفق محاصصة معلنة بين ناديين والبقية لهم الفتات، وإن زدت أخشى أن أقع في فخ مشانق باتت تعلق لمن يقول لهم لا.• وسأقولها فنحن نعيش في عصر تنويري نستمد قوتنا فيه لقول كلمة الحق من ملهم الشباب ومفجر طاقاتهم الأمير محمد بن سلمان حفظه الله ورعاه.• أخيراً، أتمنى فوز الأهلي وإن فاز الاتحاد لن أغضب ولن أتبرم بقدر ما أقول مبروك يا نمر، فهكذا علمنا التنافس الشريف، وأتمنى أن يتعلم زملائي الكرام أن رسالة الرياضة أكبر من جهل ذاك وذاك، وصباح الجمال يا عروس البحر.