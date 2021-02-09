• انتهت الفترة الشتوية واكتفى الأهلي منها بهذه الصفقة والتي أعلنها حساب النادي الرسمي وفق هذا الخبر المقتضب: الدولي السنغالي#مباي_نيانغ (26 عاماً) أهلاوياً، على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم، قادماً من فريق رين الفرنسي.• وتلاه خبر آخر يؤكد فيه النادي إعادة قيد اللاعب سارتش وإعارة مارين للرائد.• إلى هنا والأمور أوضح من أن تفسر أو يتم أخذها في جولة الأسئلة المكررة، لكني بعد سلسلة من الأخبار والتسريبات والحكايات والروايات من الطبيعي جداً أن أسأل الإدارة سؤالاً طرحه كل محب وعاشق للأهلي أين المدافع؟• نعم أين المدافع؟ الأهلي يا سادة يا كرام لم يكن يعنيه كل هذا اللت والعجن أعني الأهلي المشجع والمحب بقدر ما كان يعنيه التوقيع مع مدافع ولكم في ردة الفعل بعد أن تمسك الشرطة العراقي بمدافعه سعد ناطق دليل حي أن المجانين صدموا وأي صدمة.• إلى قبل إقفال فترة التسجيل بثلاث أو أربع ساعات كان ناطق أهلاوياً وقبل إقفالها بساعة أعلن نادي الشرطة العراقي التمسك بسعد وهنا أستنتج أن ثمة لعبة كان الأهلي ضحيتها إما من النادي أو سماسرة وأقول الأهلي ضحيتها كونه تم مماطلته والتلاعب بمفاوضه إلى الوقت القاتل.• نعرف ويعرف أصغر مشجع أهلاوي أن علة الأهلي في الدفاع وكان خيار المدرب والإدارة المدافع أولاً ولهذا كان الأجدى بكم أحبتي المفاوضين أن تحسموا الأمر بدري بدري بدلاً من عذر كان أقبح من ذنب.• المشكلة أن أهلي أمس الذي كان يتأخر في التعاقدات في النهاية يحسمها بأي صورة وبأي معنى وبأي طريقة أما أهلي اليوم فرسب بل فشل في الظفر بصفقة الساعة الأخيرة وعلى المتسببين في هذه الصدمة أن لا يبرروا فصمتهم قد يكون مقبولاً عند الجمهور أكثر من كلامهم.• تقول الرواية إن لسفينة المفاوضات الأهلاوية أكثر من ربان وكان طبيعياً أن تغرق ونردد مع حليم إني أغرق أغرق.• هل يعقل يا رئيس الأهلي بل يا صديقي العزيز عبدالإله مؤمنة تؤجل تؤجل إلى آخر دقيقة لا لا يا صديقي ليس هكذا تدار الأمور كان يفترض أن تحسم أمر المدافع من شهر وإن لم يكن من أسبوعين لكن أما وانتهت المسرحية بموت البطل حاول أن تحاور نفسك وتبحث من خلالها عن من خذلك في هذه المفاوضات ومن كان صادقاً معك ولا تنس أنك محاط بصقور وحمايم ولك أن تختار.• لا تستغرب يا صديقي أن ترى سعد ناطق الموسم القادم في ناد سعودي لأن المفاوضات شطارة.• أخيراً أتمنى من معتز وآل فتيل وخبراني وعبدالباسط وليما وحسون والبكر أن يكونوا قدر التحدي فهم كبار والكبير يظل كبيراً يا أهلي..Ahmed_alshmrani@