• القضية أيها الشهم ليست في أن تغضب لمجرد أن خسر فريقك ومن ثم توزع حضارتك عبر كل المنابر احتجاجاً صاخباً..!• بيتروس الذي طالبت بشنقه هو بيتروس الذي أحبه النصراويون في عز تألق حمدالله.• غضبت أكثر منكم لخروج سلمان الفرج مصاباً، وتألمت أكثر منكم عندما أكدت الفحوصات غيابه عن الملاعب، لكنني لم أعلق المشانق لبيتروس وحكم المباراة؛ لأنني أخذت الإصابة إلى منحاها الحقيقي وليس إلى منحى آخر.• ليلة الأربعة في مرمى الوحدة تعمّد بعض لاعبي الوحدة إيذاء أكثر من لاعب، ولم أقل ما قلتموه عن بيتروس بقدر ما قلت (كذا ما يصير) يا فرسان مكة؛ لإيماني التام أن حتى الإصابات في كرة القدم هي جزء من اللعبة.• ولا يعني هنا أنني أشرعن ذلك بقدر ما أشير إلى حقيقة موجودة رغم رفضنا لها.• كل الذي نملكه هو مطالبتنا الحكام بضرورة الانتباه إلى ذلك ومكافحته بعقوبات اللحظة، وإن احتاج إلى الطرد يجب أن لا يتردد الحكام في ذلك، فهذا أنسب علاج للحد من الخشونة أو الإيذاء.• أربعة وضعها الاتحاد في مرمى الفتح، ومثلها أودع الأهلي في مرمى الوحدة، فقلت هل هي مؤشر لما سيكون عليه ديربي العروس..؟• تعافي الديربي الأعرق والأشهر ينعكس إيجاباً على كرة القدم السعودية، ويمنح دورينا شيئاً من عبق الماضي القريب.• تنافس الأهلي والاتحاد حضاري فيه دروس وعبر وإرث ينصف الملكي والعميد.• أستمتع بديربي العاصمة في الملعب، لكن خارج الملعب يشوه بطرح فقير مهنياً يأخذنا إلى جهل وتجهيل وأشياء لا علاقة لها بروعة الهلال وجمال النصر..!• أعلم يقيناً أن كثيراً من الفرق إن لم يكن جلها ستندم على نقاط أهدرتها هكذا بطيب خاطر لاسيما بعد أن تقلص الفارق في القمة والقاع وبات كل نادٍ يتحسر على كل نقطة.• النصر والهلال والشباب هم الأكثر ثراء في دورينا، ومن يقل غير ذلك يتأمل القيمة الشرائية لكل نادٍ، اللهم زد وبارك، لكن أتمنى أن يجد الأهلي والاتحاد من يوازن الكفة، وإن كنت أسمع أن ثمة عضو شرف اتحادياً غير مُقصِّر لكن أتعبوه بكل شهر فاتورة، أما الأهلي فلا نملك إلا الدعاء أن يعود له أحد (المطانيخ) وبس..!• أخيراً، يقول الأستاذ علي داوود:‏ليس شرطاً كي نكون أصدقاء‏ أن نتفق في كل الأشياء.‏ فحتى التوائمُ لا تتشابهُ‏ في بعض الأجزاء.‏ فالصداقةَ محيطٌ هائلٌ‏ تعيشُ في أعماقه كلُّ الأحياء.Ahmed_alshmrani@