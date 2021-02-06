* بل وصادم جدًا !!!* مِن غير الممكن إطلاقًا التنبؤ بنتائج مبارياته..* الأمر أشبه ما يكون بدحرجة كرة الروليت..!* في مباراة تشعر أنه فريق عالي السُعرات.. وفي التي تليها مباشرةً يكون خاليًا مِن الدّسم تمامًا..!* فريق مُقاتل حدّ الاحتلال الكامل لأراضي الخصم.. ثم تراه مستسلمًا مع أول طلقة عيار في معركة أخرى..* تُراودهُ الصدارة عن نفسِه فيتمنّع بالزُّهد.. وخسارته للنقاط بمنتهى التبذير والإسراف..!* تناقضات ما لها أول من آخر في مستواه.. إن توقعتَ أنه سيكون: لا تجده.. وإن ارتأيتَ غيابه التام: حضر بأكمله..!* ألغاز (البازل) تعتمد على تفكيك صورة.. وأمّا حلها فيكمن في إعادة تركيبها..* لغز الأهلي فيه شيء من هذا.. إلا أنّ قِطعًا من لوحته غير موجودة أصلاً..!* ولذا قد يستمر لغزًا بلا حل..* فنيًا: حين يكون بث الأداء بأمر مزاجية اللاعبين بالطبع ستتنقّل دومًا ما بين مستويات (إتش دي) و (مشوِّشَة)..!* وحينها إن ناقشتَ الكوتش فحتمًا سيستخدم الأُولى للرد بها على الأخرى..* كفاءة الأهلي المالية التي نالها لا بد من استغلالها لتصحيح الوضع شتاءً..* ولكن بشرط: أن لا يتم الأمر بذات النسق الذي فشل صيفًا..!* خط الإياب في الدوري أكثر وعورة من طريق الذهاب.. فغالبًا ستكون الخصوم متأهبة جدًا لاستغلال أي غلطة..* ضياع الانفرادة الأخيرة التي واجهت بها أربعة قمصان خضراء مرمى الباطن كانت (غلطة)..* غلطة أعادت الخصم للمستطيل وأبعدت الأهلي عن صدارة الجولة..!* هي ليست المرة الأولى التي يُفرِّط الأهلي فيها بالصدارة.. وظني بها لن تكون الأخيرة.. وأعتقد أن الحال سيستمر صادمًا على ما هو عليه ما بين كل جولة وجولة..