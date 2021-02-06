* بل وصادم جدًا !!!
* مِن غير الممكن إطلاقًا التنبؤ بنتائج مبارياته..
* الأمر أشبه ما يكون بدحرجة كرة الروليت..!
* في مباراة تشعر أنه فريق عالي السُعرات.. وفي التي تليها مباشرةً يكون خاليًا مِن الدّسم تمامًا..!
* فريق مُقاتل حدّ الاحتلال الكامل لأراضي الخصم.. ثم تراه مستسلمًا مع أول طلقة عيار في معركة أخرى..
* تُراودهُ الصدارة عن نفسِه فيتمنّع بالزُّهد.. وخسارته للنقاط بمنتهى التبذير والإسراف..!
* تناقضات ما لها أول من آخر في مستواه.. إن توقعتَ أنه سيكون: لا تجده.. وإن ارتأيتَ غيابه التام: حضر بأكمله..!
* ألغاز (البازل) تعتمد على تفكيك صورة.. وأمّا حلها فيكمن في إعادة تركيبها..
* لغز الأهلي فيه شيء من هذا.. إلا أنّ قِطعًا من لوحته غير موجودة أصلاً..!
* ولذا قد يستمر لغزًا بلا حل..
* فنيًا: حين يكون بث الأداء بأمر مزاجية اللاعبين بالطبع ستتنقّل دومًا ما بين مستويات (إتش دي) و (مشوِّشَة)..!
* وحينها إن ناقشتَ الكوتش فحتمًا سيستخدم الأُولى للرد بها على الأخرى..
* كفاءة الأهلي المالية التي نالها لا بد من استغلالها لتصحيح الوضع شتاءً..
* ولكن بشرط: أن لا يتم الأمر بذات النسق الذي فشل صيفًا..!
* خط الإياب في الدوري أكثر وعورة من طريق الذهاب.. فغالبًا ستكون الخصوم متأهبة جدًا لاستغلال أي غلطة..
* ضياع الانفرادة الأخيرة التي واجهت بها أربعة قمصان خضراء مرمى الباطن كانت (غلطة)..
* غلطة أعادت الخصم للمستطيل وأبعدت الأهلي عن صدارة الجولة..!
* هي ليست المرة الأولى التي يُفرِّط الأهلي فيها بالصدارة.. وظني بها لن تكون الأخيرة.. وأعتقد أن الحال سيستمر صادمًا على ما هو عليه ما بين كل جولة وجولة..
* مِن غير الممكن إطلاقًا التنبؤ بنتائج مبارياته..
* الأمر أشبه ما يكون بدحرجة كرة الروليت..!
* في مباراة تشعر أنه فريق عالي السُعرات.. وفي التي تليها مباشرةً يكون خاليًا مِن الدّسم تمامًا..!
* فريق مُقاتل حدّ الاحتلال الكامل لأراضي الخصم.. ثم تراه مستسلمًا مع أول طلقة عيار في معركة أخرى..
* تُراودهُ الصدارة عن نفسِه فيتمنّع بالزُّهد.. وخسارته للنقاط بمنتهى التبذير والإسراف..!
* تناقضات ما لها أول من آخر في مستواه.. إن توقعتَ أنه سيكون: لا تجده.. وإن ارتأيتَ غيابه التام: حضر بأكمله..!
* ألغاز (البازل) تعتمد على تفكيك صورة.. وأمّا حلها فيكمن في إعادة تركيبها..
* لغز الأهلي فيه شيء من هذا.. إلا أنّ قِطعًا من لوحته غير موجودة أصلاً..!
* ولذا قد يستمر لغزًا بلا حل..
* فنيًا: حين يكون بث الأداء بأمر مزاجية اللاعبين بالطبع ستتنقّل دومًا ما بين مستويات (إتش دي) و (مشوِّشَة)..!
* وحينها إن ناقشتَ الكوتش فحتمًا سيستخدم الأُولى للرد بها على الأخرى..
* كفاءة الأهلي المالية التي نالها لا بد من استغلالها لتصحيح الوضع شتاءً..
* ولكن بشرط: أن لا يتم الأمر بذات النسق الذي فشل صيفًا..!
* خط الإياب في الدوري أكثر وعورة من طريق الذهاب.. فغالبًا ستكون الخصوم متأهبة جدًا لاستغلال أي غلطة..
* ضياع الانفرادة الأخيرة التي واجهت بها أربعة قمصان خضراء مرمى الباطن كانت (غلطة)..
* غلطة أعادت الخصم للمستطيل وأبعدت الأهلي عن صدارة الجولة..!
* هي ليست المرة الأولى التي يُفرِّط الأهلي فيها بالصدارة.. وظني بها لن تكون الأخيرة.. وأعتقد أن الحال سيستمر صادمًا على ما هو عليه ما بين كل جولة وجولة..