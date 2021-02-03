تكمن أهمية برنامج التوعية التمويلية من خلال مبادرتها التوعوية #التمويل_الصح في قدرتها على اختصار التجارب والتحديات التي يواجهها رواد الأعمال وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة وأوجدت لهم الحلول المناسبة، كونها تعمل على حماية التوسع في الأعمال بالتزامن مع رفع مستوى المعرفة والوعي بتطوير قدرات هذه المنشآت، ذلك من خلال بناء توعوي متكامل للحلول التمويلية مع مراعاتها لاختلاف طبيعة المنشآت واحتياجاتها المختلفة.يحظى المستفيدون بالعديد من المزايا كالمشاركة في جلسات تعليمية وتثقيفية واستشارية من قبل الخبراء في الجوانب المالية، ذلك بالتعاون مع شركاء برنامج التوعية من بنوك وشركات تمويل واستثمار بالإضافة إلى الجهات الحكومية الداعمة.الجدير بالذكر أن البرنامج يهدف لمساعدة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الحصول على الدعم والتمويل المناسب، مع خفض تكاليف التمويل، وتوفير الوقت والجهد للحصول عليه، حيث سهلت «بوابة التمويل» التي أنشأتها هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة؛ الوصول للجهات التمويلية عبر إتاحة جميع مبادرات التمويل في منصة واحدة، وقللت مدة الحصول على التمويل من 38 يوما في الربع الثالث إلى 10 أيام في الربع الرابع، وقد بلغ متوسط نسبة التمويل الممنوح من خلال المنصة 6.58%.بوابة التمويل تخدم المنشآت بداخل المدن وأيضاً تلك الواقعة في المناطق الواعدة والتي لا يوجد بها مراكز لجهات التمويل، وهذا استثمار حقيقي يدعم الأعمال في تلك المناطق، باعتباره فرصة لمن يرغب في تطوير أعماله ونموها بالشكل الذي يعود بالفائدة على الجميع.كاتبة سعوديةALshehri_Maha@