• كشف المستشار التحكيمي فهد المرداسي عن أكثر الفرق المستفيدة من الأخطاء التحكيمية من عدم احتساب ركلات جزاء في مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، مبيناً أن الأهلي يأتي في مقدمة الفرق المستفيدة.• وقال المرداسي في لقائه مع برنامج «الدوري مع وليد» على قناة «SBC»، إن الأهلي لم تحتسب ضده 5 ركلات جزاء صحيحة.• ولا أدري هل المستشار التحكيمي فهد المرداسي جاد في هذا التصنيف أم يمزح. فمنحه الأهلي لقب الأكثر استفادة فيه كثير من التجني على الأهلي الذي أراه من أكثر المتضررين مع احترامي لسعادة المستشار التحكيمي فهد.• أعرف أن هناك انتقائية وهناك في أي برنامج سلم أولويات لا اعتراض عليها طالما هي سياسة معلنة لكن أن يصل الأمر إلى القفز على الحقائق ووضع الأهلي في صدارة المستفيدين من الأخطاء التحكيمية ففي هذا ظلم بيّن أتمنى ألا ينطلي على قضاة الملاعب.• نحن والشارع الرياضي السعودي نعرف يا فهد من الرواد في الاستفادة من أخطاء التحكيم ولسنا بحاجة إلى أي إحصائيات أو استدلالات أو حالات تأخذنا إلى مسار آخر.• الأهلي الذي وضعته في مكان غيره يا فهد من حيث الأكثر استفادة من أخطاء التحكيم هو الأهلي الذي خسر بطولات وبطولات بسبب التحكيم فتمنيت منك وأنت الغالي عندي ألا تدخل هذه اللعبة بوضع المتضرر في موقع المستفيد بل المستفيدين إذا سلمنا أنهم أكثر من واحد.• السؤال يا فهد لماذا اخترت الأهلي ووضعته هكذا في الصدارة وحيداً مع أنني أملك إحصائية دقيقة جداً تقول إن الأهلي في صدارة الأكثر تضرراً من أخطاء التحكيم.(2)• يقول الزميل محمد الدويش: الرأي يبقى صواباً يحتمل الخطأ أو خطأً يحتمل الصواب.‏بعض النصراويين يعطون الرأي أكبر من حجمه لحجم قائله.‏هل سيهزم رأي ماجد أو الهريفي أو محيسن الفريق؟‏من حق ماجد أن يقول رأيه ولكن من حق النصر عليه أن يدافع عنه ضد التحكيم والفار واللجان وبرامج المقاولة!• ومضة• «لا تجعل الآخرين مرآة لأخلاقك، إن أساؤوا أسأت، وإن أحسنوا أحسنت. لا تكن انعكاساً لأحد، بل كن أنت مصدراً للضوء».Ahmed_alshmrani@