«سيكون ميدان الملك عبدالعزيز للفروسية، خلال كأس السعودية العالمي شاهدًا على اعتزازنا بهويتنا الوطنية وثقافتنا وتقاليدنا بعد توجيه سمو سيدي ولي العهد بأن يكون الزي الوطني هو الزي الرسمي في منطقة المضمار الداخلي».• اقتباس لتغريدة من معالي وزير الثقافة أنهاها بعبارة: «ثراؤنا بثقافتنا»..• يا لأبعاد العبارة..!• والمتتبع لحِراك وزارة الثقافة سيدرك حتمًا نهج ترسيخ الفِكر الحضاري بها..• حضارات الأمم يا سادة لم تكن يومًا في ماهيتها الآنية فحسب، بل هي امتداد لما شهدتها شمسُها في كل يومٍ كانت تشرق ومن ثم تغرب فيه آلاف المرات عبر زمانها..• الزّي موروث يحكي قَصصًا.. ترى في طيّاته تقلّبات زمن.. ألوانه سِمات تاريخ.. تفاصيله ملامحُ شعب.. فيه مِن الأنا ما يكفي للتعريف بالأمم.. وحين يتبع هذه الأنا الانتماءُ لهذه الأرض فكُن على يقين بأنك ستملأ عينك فخرًا واعتزازًا بما ترى..• «أنا سعودي»..• هذا ما أعلن عنه نادي سباقات الخيل من خلال قواعده للباس العامة لحضور بطولة كأس السعودية 2021 بالتعاون مع وزارة الثقافة ممثلة بهيئة الأزياء بعد توجيهات سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بهدف ترسيخ هوية الزَّي السعودي.• وما أحوجنا لهكذا ترسيخ..• ترسيخ فيه ما فيه من الاعتزاز بماهيّتِنا وهويتنا..• إرثٌ يتنقّل بنا جيلاً بعد جيل على صكِّه دمغة انتماء لأرض نفديها بأرواحنا..• «ثراؤنا بثقافتنا».. تحقيق لرؤية 2030 بخارطة عمل دؤوب استحضر المكنون من تاريخنا وما زال وسيستمر بإرادة عُليا لوزارة الثقافة..• كأس السعودية العالمي للفروسية مَشهد من بين مشاهد تنقل للعالم بأسرِه حضارة بلاد وموروث شعب على نسق: «مجدِك لقدّام وأمجادِك ورا.. والله ما مثلك بهـ الدنيا بلد».iyad_abdualhay@