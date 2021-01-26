• أكاد لا أصدق.• ما حدث للأهلي أمام الاتفاق أمر فيه أخطاء دعتني أسأل نفسي هل يعقل هذا تحكيم؟• لم أسئ الظن ولن أسيء الظن في طاقم التحكيم والفار والتصوير بقدر ما أردد في هدوء أكاد لا أصدق ومن أبسط حقوقي أن أقولها.• في الشرائع ذبح النصر على طريقة الأهلي وإن كان الأهلي نجا بل وانتصر لنفسه في الوقت القاتل في حين خسر النصر النقطتين.• دفع قروهي أكثر وضوحاً من دفع العويس فتم احتساب الثانية ورفض الأولى ومع الحالتين قلت أكاد لا أصدق.• وهاكم الدليل: كشف علي حمد، مقيم الحكام في الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، وعضو لجنة الحكام في الاتحاد الآسيوي، أن الحكم لم يحتسب ركلة جزاء لمصلحة النصر خلال مباراته أمام الاتحاد، ضمن الأسبوع الـ 15 للدوري السعودي.وقال في مقابلة مع «العربية» يوم الأحد: شهدت الدقيقة 35 ركلة جزاء صحيحة للنصر لم يحتسبها الحكم، بعدما دفع حارس الاتحاد لاعب النصر، ولا أعرف ما هو التفسير الذي ذهب إليه الحكم بعد مراجعة تقنية الفيديو «فار».• أما لجنة الانضباط فقد وجهت لنا جميعاً صفعة أقوى من أن تحتمل حينما برأت رازفان وعاقبت مساعده بقرار هذا نصه: لجنة الانضباط والأخلاق تقرر إيقاف «جورجيوس تسوناكاس» المعد البدني لنادي الهلال 4 مباريات وتغريمه 40 ألف ريال، بسبب قيامه باستخدام ألفاظ بذيئة تجاه مسؤول المباراة في مباراة فريقه أمام الأهلي.• وماذا عن الكلام الذي سمعناه من رازفان هل كان مدبلجاً مثلاً؟• أكاد لا أصدق أن الخبراء التحكيميين في برامجنا الرياضية يتفقون صدفة على أن قرارات حكام مباراة الأهلي والاتفاق سليمة أهدافاً وضربات جزاء في حين حكم من خارج الحدود يناقض كل ما أمنوا عليه.• أخيراً وعلى طريقة الممثل الكويتي ودي أصدق بس قوية.Ahmed_alshmrani@