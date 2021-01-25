أثناء قضائي فترة تنفيذ الحكم في قضية (اليتيمتين) صادفت حالة في السجن لنزيل فاقد الأهلية ويحتاج لمعونة طبية عاجلة في مركز صحي متخصص في الحالات النفسية، عندها أرسلت من خلال مكتبي خطاباً لمعالي النائب العام شرحت فيه كل التفاصيل التي لا يمكن الإفصاح عنها هنا في مقالة عامة، وخلال يومي عمل فقط، تحركت النيابة بقوة من خلال دوائر الرقابة على السجون، وتم انتداب أحد منسوبي النيابة العامة للإصلاحية وتفاجأت ذات ظهيرة باستدعائي من قبل الأمن، وأخبروني بأن محققاً من النيابة يود مقابلتك، وتلك العبارة في ذلك المكان كفيلة بأن تعكر صفو تفكيرك، وتبدأ باستعراض شريط خطاياك منذ أن كنت مُضغة في رحم والدتك، إلا أن كل تلك الهواجس تبددت عندما ركبت الباص الذي سيقلني للمبنى الإداري الذي سوف أقابل فيه محقق النيابة العامة عندما رأيت النزيل الذي بلّغت عن حالته قد سبقني لركوب الباص، وأدركت أن الحكاية متعلقة بالبلاغ ومع إيماني بأن النيابة ستأخذ البلاغ على محمل الجد؛ إلا أنني لم أتصور للحظة أن يتم التعامل مع البلاغ مع حساسيته بهذه السرعة والمهنية والاحترافية من قبل النيابة العامة.كان استدعائي للتعرف على الحالة، وأخذ إفادة مفصلة عنها، وعن الأشخاص الذين يمكن أخذ إفادتهم عنها، وكل ذلك كان في غرفة مغلقة علينا نحن الثلاثة، ثم مضيت بعد أن أكد لي عضو النيابة بأنه تم فتح تحقيق بالبلاغ منذ اللحظة الأولى لوصوله لمكتب معالي النائب العام وسيتم مواصلة الإجراءات القانونية بشأنه.إلى هنا انتهت القصة التي يجب أن تروى وتنشر في كل مكان وذلك لسبب بسيط جداً وهو أن مثل هذه القصة هي علامة بأن هذا الوطن العظيم قد تغير من حيث أداء المؤسسات القانونية التي تأتي النيابة في مقدمتها، ومن حيث الممارسات القانونية والإجراءات العدلية، وأن كل الوعود التي أطلقها قائد الرؤية الأمير محمد بن سلمان هي الآن واقع معاش على الأرض، وليس مجرد وعود مطلقة، خصوصاً إذا استحضرنا أن الأمير هو أول من أدخل جملة (سيادة القانون) في القاموس السياسي السعودي وأول مسؤول بهذا الحجم يستخدم تلك المفردة، ومن ثم بدأت تستخدم بشكل رسمي.منذ إطلاق الرؤية ومشاريعها وأنا أحس بفخر بهذا البلد الذي يجدد نفسه مثلي مثل بقية الناس على هذه البقعة من العالم، لكن مع تلك القصة شعرت بفخر باذخ من نوع خاص؛ لأني أولاً كنتُ جزءاً منها، وكذلك لأني تعايشت وعايشت ما كان يحدث في هذه المؤسسات القانونية قبل أن تهب عليها رياح التغيير والإصلاح.كل الشكر والتقدير لمعالي النائب العام وفريقه على كل الأشياء الجميلة التي تبهرنا بها هذه المؤسسة العدلية العظيمة.كاتب سعودي