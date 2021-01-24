جولة انتصارات..!* الاتحاد.. الاتفاق.. الأهلي.. الهلال.. النصر.. وضمك..* تمت إضافة ثلاث نقاط..* التوقيت غير قابل للتفريط في أي نقطة..* تعادل واحد قد يهوي بك سبعة طوابق في مبنى الترتيب..!* آخر ما تبقى من الدور الأول: ((جولة))* صدارة الشتاء محسومة بالأرقام للهلال..* ما دون ذلك قابل للتغيير..* النصر قادم من الخلف على طريقة (ها أنا ذا)..!* مواجهته للاتحاد مفصلية نقطيًا ومعنويًا لكلا الطرفين..* كلاسيكو شرس للغاية.. نمر وفارس ومعركة ما بين افتراس أو صيد..!* غالبًا ما يتم استبعاد التعادل بينهما.. وفي هذه الجولة تحديدًا هو آخر ما يتمناه الطرفان..* آخر أربع جولات حقق النصر نقاطها الـ12 كاملة دون نقص.. وأمّا الاتحاد فلم يخسر سوى في مباراة واحدة منها..* كمستوى: العالمي في ارتفاع ملحوظ.. وأما المونديالي فعلى العكس تمامًا..* تمنيتُ تحكيمًا أجنبيًا لهذا اللقاء تحديدًا.. خاصةً وأن كلا الطرفين ما زالا يتبرّمان من واقع الصافرة والفار المحلي..* التحضير لكلاسيكو مفصلي كهذا يستوجب معسكرًا مغلقًا بجدار عازل للضجيج الذي سيسبقه.. وأمّا الضوضاء التي تليه فهي ليست سوى هامش لا يُلتفت إليه مهما علَت أصواتها..* النقاط هي المهمة.. ما دونها: مجرد كلام.. والكلام ما عليه جُمرك..!* في مباراة كهذه الفوز له أبعاد وأمّا الخسارة فتعني أكثر من الابتعاد..!نهاية:مباراة حرّاس مرمى !