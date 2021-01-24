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إياد عبدالحي
جولة انتصارات..!

* الاتحاد.. الاتفاق.. الأهلي.. الهلال.. النصر.. وضمك..


* تمت إضافة ثلاث نقاط..

* التوقيت غير قابل للتفريط في أي نقطة..

* تعادل واحد قد يهوي بك سبعة طوابق في مبنى الترتيب..!

* آخر ما تبقى من الدور الأول: ((جولة))

* صدارة الشتاء محسومة بالأرقام للهلال..

* ما دون ذلك قابل للتغيير..

* النصر قادم من الخلف على طريقة (ها أنا ذا)..!

* مواجهته للاتحاد مفصلية نقطيًا ومعنويًا لكلا الطرفين..

* كلاسيكو شرس للغاية.. نمر وفارس ومعركة ما بين افتراس أو صيد..!

* غالبًا ما يتم استبعاد التعادل بينهما.. وفي هذه الجولة تحديدًا هو آخر ما يتمناه الطرفان..

* آخر أربع جولات حقق النصر نقاطها الـ12 كاملة دون نقص.. وأمّا الاتحاد فلم يخسر سوى في مباراة واحدة منها..

* كمستوى: العالمي في ارتفاع ملحوظ.. وأما المونديالي فعلى العكس تمامًا..

* تمنيتُ تحكيمًا أجنبيًا لهذا اللقاء تحديدًا.. خاصةً وأن كلا الطرفين ما زالا يتبرّمان من واقع الصافرة والفار المحلي..

* التحضير لكلاسيكو مفصلي كهذا يستوجب معسكرًا مغلقًا بجدار عازل للضجيج الذي سيسبقه.. وأمّا الضوضاء التي تليه فهي ليست سوى هامش لا يُلتفت إليه مهما علَت أصواتها..

* النقاط هي المهمة.. ما دونها: مجرد كلام.. والكلام ما عليه جُمرك..!

* في مباراة كهذه الفوز له أبعاد وأمّا الخسارة فتعني أكثر من الابتعاد..!

نهاية:

مباراة حرّاس مرمى !