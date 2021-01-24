جولة انتصارات..!
* الاتحاد.. الاتفاق.. الأهلي.. الهلال.. النصر.. وضمك..
* تمت إضافة ثلاث نقاط..
* التوقيت غير قابل للتفريط في أي نقطة..
* تعادل واحد قد يهوي بك سبعة طوابق في مبنى الترتيب..!
* آخر ما تبقى من الدور الأول: ((جولة))
* صدارة الشتاء محسومة بالأرقام للهلال..
* ما دون ذلك قابل للتغيير..
* النصر قادم من الخلف على طريقة (ها أنا ذا)..!
* مواجهته للاتحاد مفصلية نقطيًا ومعنويًا لكلا الطرفين..
* كلاسيكو شرس للغاية.. نمر وفارس ومعركة ما بين افتراس أو صيد..!
* غالبًا ما يتم استبعاد التعادل بينهما.. وفي هذه الجولة تحديدًا هو آخر ما يتمناه الطرفان..
* آخر أربع جولات حقق النصر نقاطها الـ12 كاملة دون نقص.. وأمّا الاتحاد فلم يخسر سوى في مباراة واحدة منها..
* كمستوى: العالمي في ارتفاع ملحوظ.. وأما المونديالي فعلى العكس تمامًا..
* تمنيتُ تحكيمًا أجنبيًا لهذا اللقاء تحديدًا.. خاصةً وأن كلا الطرفين ما زالا يتبرّمان من واقع الصافرة والفار المحلي..
* التحضير لكلاسيكو مفصلي كهذا يستوجب معسكرًا مغلقًا بجدار عازل للضجيج الذي سيسبقه.. وأمّا الضوضاء التي تليه فهي ليست سوى هامش لا يُلتفت إليه مهما علَت أصواتها..
* النقاط هي المهمة.. ما دونها: مجرد كلام.. والكلام ما عليه جُمرك..!
* في مباراة كهذه الفوز له أبعاد وأمّا الخسارة فتعني أكثر من الابتعاد..!
نهاية:
مباراة حرّاس مرمى !
* الاتحاد.. الاتفاق.. الأهلي.. الهلال.. النصر.. وضمك..
* تمت إضافة ثلاث نقاط..
* التوقيت غير قابل للتفريط في أي نقطة..
* تعادل واحد قد يهوي بك سبعة طوابق في مبنى الترتيب..!
* آخر ما تبقى من الدور الأول: ((جولة))
* صدارة الشتاء محسومة بالأرقام للهلال..
* ما دون ذلك قابل للتغيير..
* النصر قادم من الخلف على طريقة (ها أنا ذا)..!
* مواجهته للاتحاد مفصلية نقطيًا ومعنويًا لكلا الطرفين..
* كلاسيكو شرس للغاية.. نمر وفارس ومعركة ما بين افتراس أو صيد..!
* غالبًا ما يتم استبعاد التعادل بينهما.. وفي هذه الجولة تحديدًا هو آخر ما يتمناه الطرفان..
* آخر أربع جولات حقق النصر نقاطها الـ12 كاملة دون نقص.. وأمّا الاتحاد فلم يخسر سوى في مباراة واحدة منها..
* كمستوى: العالمي في ارتفاع ملحوظ.. وأما المونديالي فعلى العكس تمامًا..
* تمنيتُ تحكيمًا أجنبيًا لهذا اللقاء تحديدًا.. خاصةً وأن كلا الطرفين ما زالا يتبرّمان من واقع الصافرة والفار المحلي..
* التحضير لكلاسيكو مفصلي كهذا يستوجب معسكرًا مغلقًا بجدار عازل للضجيج الذي سيسبقه.. وأمّا الضوضاء التي تليه فهي ليست سوى هامش لا يُلتفت إليه مهما علَت أصواتها..
* النقاط هي المهمة.. ما دونها: مجرد كلام.. والكلام ما عليه جُمرك..!
* في مباراة كهذه الفوز له أبعاد وأمّا الخسارة فتعني أكثر من الابتعاد..!
نهاية:
مباراة حرّاس مرمى !