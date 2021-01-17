في كل الفترات التي تصاحب تسجيل اللاعبين الأجانب تحدث أمور كثيرة، وتوقعات لا يمكن حصرها، وقبل هذا كله نسمع عن محترفي العالم بأنهم على وشك التوقيع للأندية السعودية، وفي نفس الوقت نلاحظ الحديث عن العجز المالي الذي تعاني منه الأندية قبل كل فترة تسجيل؛ مما يجعلها مضطرةً لتسديد بعض الالتزامات، وتأجيل البعض الآخر وفق جدولة معينة يتفق عليها الطرفان.نحن في الدوري السعودي للمحترفين نعاني في كل مرة من تكرار المشاكل نفسها بهذا الخصوص، رغم أنه في الفترة الأخيرة وضعت وزارة الرياضة بعض التنظيمات التي تساعد على تجاوز مثل هذه الأمور، وحتى لا تقع الأندية في أزمات مالية كبيرة لا يمكن الخلاص منها دون تدخل الدولة، ودعم تلك الأندية حتى يمكن أن تتخلص من كل تلك الديون؛ لذا فإن وزارة الرياضة حريصة كل الحرص على عدم تكرار مثل هذه الأمور في الأندية، ويجب أن يستمر هذا الحرص، وتفرض النظام الذي يضمن لكل الأندية مسيرةً ماليةً مستقرة.وفي الغالب، الأندية الجماهيرية هي التي تعاني مع فترات التسجيل، فالجمهور يبحث عن النتائج، والنتائج لن تحضر إلا بوجود لاعبين محترفين يصنعون الفارق، ويحققون النتائج المرجوّة من الفريق؛ لذا نجد رؤساء الأندية يعيشون حالة الضغط وقت بداية فترات التسجيل متناسين التزامات الأندية وديونها، فهم لا يعنيهم إلا أن يشاهدوا فريقاً قويًّا داخل الملعب، والديون والالتزامات يمكن أن يوجد لها حلول، وبهذا الفكر لا يشعرون أن الديون تتراكم على الأندية، ويصعب حلها في موسم واحد، وخير مثال على هذا الأمر: نادي الاتحاد الذي ما زال يدفع فاتورة الديون منذ أكثر من سنتين!ليس من المعيب أن يتحدث رؤساء الأندية، وخصوصاً الجماهيرية منها عن الوضع المالي لأنديتهم، بل أجدها قمة الشفافية، فالنادي الذي يملك رئيسه هذه الشجاعة ويتحدث عن ملاءته المالية بكل وضوح، ويواجه المشكلة بكل تفاصيلها مع جمهور ناديه هو يفعل الصواب، لا يضره حين يقول ديون النادي بلغت هذا الرقم، ونحتاج إلى فترة زمنية معينة يحددها وفق الخطة المعدة لذلك، فالصراحة ستجعل الجماهير تقف مع ناديها، وسيدعمون كل اللاعبين الموجودين في الفريق، وسيكونون عوناً لتوجهات إدارتهم.وقد لفت انتباهي حديث رئيس النصر الدكتور «صفوان السويكت» لأحد الإعلاميين حين سأله عن إمكانية استقطاب أجانب في الفترة الشتوية، حيث كان جوابه: الله كريم، إجابة مبهمة، وغير واضحة؛ هذا لأنه لا يستطيع أن يكون واضحاً مع الجمهور في هذه الجزئية بالتحديد، بسبب أن الأمر يشكل عليه مزيداً من الضغط، وأيضاً هو لا يملك جواباً واضحاً، فتفاصيل هذا السؤال مرتبطة بدعم الأعضاء الذهبيين والداعمين، وهذا ما يجعل الأمر أكثر تعقيداً.المهم في الأمر اليوم هو أن وزارة الرياضة جعلت تفاصيل الدعم واضحة أمام كل نادٍ، وآلية الالتزام بالدعم، وأعتقد أن هذا الأمر سيكون مفيداً على المدى البعيد للأندية.ودمتم بخير...zaidi161@