بلد التاريخ وعروس الجبال العلا، نجحت في إعادة صياغة وكتابة التاريخ الخليجي من جديد، بقمة استثنائية خليجية ناجحة بكل المعايير للحفاظ على الكينونة الخليجية وتعظيم العلاقات الخليجية وتعزيزالعمل المشترك..لقد نجحت القمة الخليجية ليس فقط في لمِّ الشمل وتعزيز التضامن الخليجي فحسب؛ بل لإبراز جوانب مضيئة في رؤية العلا المتوافقة مع الأهداف الطموحة لرؤية 2030، بإبراز الجوانب الثقافية والمواقع التاريخية وتعزيز مكانة السعودية ضمن خارطة الوجهات التراثية العالمية وتقديم مدينة العلا كمنطقة جذب سياحية لدول الخليج بامتياز كونها تحظى بالمواقع الأثرية والتاريخية.وفي ظل الاهتمام الكبير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي العهد بحفظ الإرث التاريخي السعودي مع الحفاظ على هويتنا وصناعة المستقبل من خلال رؤية 2030 التي هندسها سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان والتي تضمنت أول مرتكزاتها رؤية العلا ومشاريعها المستقبلية، من منطلق حرصه على تنمية المجتمعات المحلية في مناطق المملكة بشكل عام، والمجتمع المحلي في العلا على نحو خاص، واهتمامه بصون التراث الطبيعي والثقافي والإنساني.لذا كان لعروس الجبال دور محوري في تعزيز الشراكة الخليجية وتقويتها كون القمة عقدت في العلا التي تعتبر اليوم رمزاً لتعزيز المنظومة الخليجية وستكون العلا بإذن الله نقطة لجذب السياح من الخليجيين في القريب العاجل وهو ما يمثل نجاحاً لمخرجات القمة تماشياً مع رؤية العلا لتطوير السياحة داخل المملكة بالإضافة إلى أن بيان العلا طوى صفحة الماضي وعزز أمنَ واستقرار الخليج والمنطقة، وساهم في تنسيق المواقف السياسية لتعزيز دور مجلس التعاون بمكافحة الجهات التي تهدد أمن دول الخليج وتعزيز التعاون في مكافحة التنظيمات الإرهابية.حقيقةً مدينة العلا واعدة وستشهد -بإذن الله- نهضة كبيرة اقتصادية وتنموية يجني ثمارها الوطن اقتصادياً وسياحياً وعلمياً؛ وهو الأمر الذي سيعزز السياحة الخليجية في القوائم العالمية توازياً مع نتائج قمة العلا التي تعد خارطة حقيقة لدول التكتل التي ينبغي أن تستثمرها بشكل جيد وتعمل على تعزيزها من خلال نقل العلا إلى مراحل أكثر تقدماً وازدهاراً على كافة المستويات السياحية والتاريخية، خصوصاً مع تزايد الزيارات السياحية في الآونة الأخيرة إلى المواقع الأثرية والتاريخية، فيظل حرص قيادتنا الحكيمة -حفظها الله- على تنمية وازدهار العلا وإحداث تحولات مسؤولة ومؤثرة في المحافظة، وذلك من خلال العمل المتوازن الذي يوافق الممارسات العالمية في سبيل حفظ وصون التراث الطبيعي والثقافي.مدير مطار الأمير عبدالمجيد بن عبدالعزيز بمحافظة العلاbokhariaa@