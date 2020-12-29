وجه الأمير فيصل بن خالد بن سلطان أمير منطقة الحدود الشمالية جامعة الحدود الشمالية بدراسة مشروع لإنشاء نادي «ضادنا» الافتراضي كمنصة تفاعلية تحفز وتمكن أبناء المنطقة خاصة الأطفال والشباب بما يوثق علاقتهم بلغتهم العربية، ويثري معرفتهم بقواعدها وفنونها ويعزز قدراتهم في الكتابة والخطابة والتعبير !في الحقيقة مثل هذا المشروع لن يفيد أبناء المنطقة وحدهم، بل سيفيد كل المهتمين باللغة العربية، وميزة العالم الافتراضي أنه عالم بلا حدود، ومتى ما تحقق هذا المشروع فإن أي إنسان في أي موقع على الأرض قادر على الاستقادة منه، لذلك أعتبره مشروعاً ثميناً يمكن لمنطقة الحدود الشمالية أن تهديه للعالم أجمع !وأرجو أن تتضمن أدوات المنصة التفاعلية لنادي «ضادنا» الافتراضية تطبيقاً ذكياً احترافياً يصحح الأخطاء النحوية واللغوية، ويرشد لكتابة النصوص المشكلة الصحيحة، وهو ما نفتقده اليوم في ميدان التطبيقات الذكية !كما أرجو أن يحتوي مكتبة سمعية لنصوص الشعر والنثر، وهذا لن يساعد المستمع في التعرف على النطق الصحيح لغوياً ونحوياً للعبارات والمفردات العربية وحسب، بل سيعزز رصيده المعرفي ثقافياً وأدبياً !ومن المهم أن يحدد هدف زمني لإنجاز هذا المشروع والنهوض به بشكل صحيح وقوي ومحترف منذ البداية حتى ولو استدعى الأمر الاستعانة بجهات اختصاص من خارج المنطقة !باختصار.. سحائب الشمال دائماً ماطرة !K_Alsuliman@jehat5@yahoo.com