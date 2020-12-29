مازالت هواجس الأمن وتعقيدات الأيدلوجية تتحكم في سلوك الدول الكبرى في سعيها للهيمنة الكونية. تظل الولايات المتحدة، هي الولايات المتحدة.. وتظل روسيا، الاتحاد السوفيتي سابقاً، هي روسيا، وتظل الصين، هي الصين.تختلف أدوات الصراع واستراتيجياته، من زمنٍ لآخر، لكنه يظل أبداً محتدماً، بين الدول الكبرى. حقيقةٌ مازالت تهيمن على النظام الدولي وتختبر استقراره وتوازنه، من آن لآخر. ومازالت آليات وقواعد الصراع، هي التي تتحكم في سلوك الدول الكبرى، مهما ظهر بينها من ميلٍ للتعاون.. وتغليب مصالح التقارب وعقلانية السياسات.حتى تسعينيات القرن الماضي، كانت قيم وحركة ما كان يسمى بنظام الحرب الباردة تتحكم في سلوكيات قطبي نظام الأمم المتحدة. وكثيراً ما كانت حركة الصراع العنيف بينهما تنفس عن ذاتها في حروبٍ تقليدية محدودة على تخوم حدودهما الإستراتيجية، دفاعاً عن حياضِ كلٍ منهما الحيوي. إلا أن مثل هذه الحروب المحدودة والمتقطعة، لم تتطور لوضعية الحرب الكونية الشاملة بينهما، بفضلِ تطور أسلحة الردع الإستراتيجية النووية.لم يحصل، طوال أربعة عقودٍ من نظام الحرب الباردة، أن طوّرت أيٌ من القوتين العظميين، عقيدة الضربة (النووية) الأولى. لقد كان نظام الحرب الباردة، بالرغم من حدةِ خلفيته الأيدلوجية الصارمة وحساسيةِ وضعيته الإستراتيجية، مستقراً ومتوازناً. إلى أن انهار نظام الحرب الباردة، بانهيار أحد قطبيه (إعياءً) من الداخل، إلا أنه لم يتمخض عن ظهور قوة كونية مهيمنة. لقد فوجئت الولايات بانتصارها السهل، دون قتال.. وما لبثت أن عبرت عن ضجرها من تكلفة مواصلة تحمل تكلفة حفظ سلام العالم. بل إن الأمر، وصل مع إدارة الرئيس ترمب، بمطالبة حلفائها التقليديين دفع تكلفة حمايتهم، بأثرٍ رجعيٍ!موقف واشنطن السلبي هذا قاد إلى الإضرار بأمن الولايات المتحدة نفسها. لأول مرة في تاريخ الولايات يتهدد أمنها الداخلي، من قبل قوة دولية معادية، لتصبح أراضيها مسرحاً لحربٍ «كونية»، دون ما حاجة لاستخدام أسلحة تقليدية، ولا حتى التهديد برادع أسلحة دمار شامل!لقد غزا الروس الولايات المتحدة، عبر آلية «الإنترنت»، دون أن يطأ جندي روسي واحد أراضيها.. أو حتى إطلاق رصاصة واحدة! لم يحدث أن انكشفت الولايات لأعدائها.. وأن تفشل إمكانات الردع الإستراتيجي الهائلة التي بحوزتها، من الإيفاء بأدنى متطلبات أمنها القومي، كما هو حالها الآن، بعد أن تمكن الروس من الدخول إلى أدق تفاصيل أسرارها العسكرية والأمنية والسياسية والاقتصادية، بغزوهم «السبراني» الكاسح، الذي لم يُقَيّم بعد، مدى الضرر الذي أحدثه في مكامن قوة الردع الإستراتيجية، التي تمتلكها.يعيش العالم هذه الأيام حرباً باردةً، إلا أنها أكثر سخونة وفاعلية. قد تصل تداعيات وأضرار، هذه الحرب (الباردة الساخنة)، ليس إلى زعزعة المكانة المهيمنة الرفيعة، التي تحتلها الولايات المتحدة في العالم، بل إلى الإضرار بسلام العالم وأمنه، كون هذه الحرب «السبرانية» أخطر عامل عدم استقرار يصيب النظام الدولي، منذ أن وضعت الحرب العظمى الثانية أوزارها.كاتب سعوديtalalbannan@icloud.com