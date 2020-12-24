تتضارب التحليلات على نوع التعافي الذي سيكون عليه العالم بعد جائحة كورونا (Covid 19)، حيث يذهب الاقتصاديون إلى مقارنة اتجاهات التعافي المختلفة بحروفٍ أبجدية، فعلى سبيل المثال: ربما يأخذ التعافي شكل «V» أو «W» أو «U» أو «L» أو حتى «K». وللتوضيح للقارئ العادي سأشرح تلك الحروف اقتصادياً.«‏V» يعني أن التباطؤ الاقتصادي سيكون قوياً، لكن التعافي سيكون أَيْضاً سريعاً. بعد أن عانى الاقتصاد من تدهور حاد، فإنه يتعافى بسرعة وبقوة. وعادة ما يكون هذا التعافي مدفوعا بتحول كبير في النشاط الاقتصادي من حيث زيادة الإنفاق الاستهلاكي والإنفاق الاستثماري مما ينعكس إيجاباً على الطلب الإجمالي.في ما يخص «W»، فإنّه يشير إلى ركود وانتعاش في فترة وجيزة، حيث يأخذ الاقتصاد مسار انحدار شديد ثم يتبعه مسار تعافٍ شديد أَيْضاً، وتحدث نفس الدورة مرة أخرى في دليل على تقلبات اقتصادية غير مرغوب فيها.«U» يحدث عندما يواجه الاقتصاد انخفاضاً حَاداً دون وجود قاع محدد واضح، الأمر الذي يُحدِثُ ركوداً يتبعه ارتفاع صحي نِسْبِياً إلى أن يصل إلى ذروته السابقة، لذلك نجد الانتعاش على شكل حرف «U» يشبه الانتعاش على شكل حرف «V»، إلا أن التعافي على شكل «U» يأخذ وقتاً أطول في العودة إلى مسار الانتعاش الحقيقي.وعندما يأخذ الوضع الاقتصادي الشكل «L»، فهذا يعني أننا على أعتاب انخفاض حاد ناتج عن تراجع في النمو الاقتصادي ثم يليه منحدر صعودي بسيط يشير إلى أن فترة التعافي ستأخذ وقتاً طويلاً ربما سنوات وهو أكثر أنواع الركود والانتعاش ضرراً. ونظراً لوجود انخفاض حاد في النمو الاقتصادي ولا يتعافى الاقتصاد لفترة زمنية طويلة، لذلك غالباً ما يطلق على الركود على شكل حرف «L» مسمى الاكتئاب.الشكل «K» يعني تعافيا ثنائي المسار تتحسن فيه الأمور بسرعة لبعض الأشخاص، بينما يظلّ هذا التحسّن سيئاً للآخرين، وهو يعتبر من الأشكال الجديدة التي تم استحداثها مع أزمة Covid 19، ويستخدم لوصف انتعاش اقتصادي غير متكافئ بين مختلف القطاعات والصناعات ومجموعات الناس.حتى هذه اللحظة لا نستطيع الجزم بالشكل الذي سيكون عليه التعافي الاقتصادي القادم، فكل شخص ينظر إلى التعافي من زاويته الخاصة، فأصحاب الياقات البيضاء والحمراء والزرقاء كل واحد منهم له نظرة مختلفة عن الآخر! ومع التطورات الأخيرة في أوروبا بسبب ظهور سلالة جديدة من فايروس كورونا، فإن الوضع الاقتصادي العالمي يمكن أن يعود مجدداً لنقطة الصفر! وربما تخييم الضبابية على المشهد الاقتصادي من جديد بعد أن شهد انفراجة في الربع الرابع من هذا العام.كاتب سعوديAlhazmi_A@