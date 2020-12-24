تبادلوا الأدوار الشبان الزرق مع من يسيرون في كنفهم من الشبان الصفر للنيل من الأهلي على خلفية فوزه على الفتح وقللوا وشككوا، وفي نهاية الأمر ناموا في أعقاب أن بحت أصواتهم احتجاجاً على اتحاد لم يسمع كلامهم وجمهور ردد زيد الصبر زيد.فارس الليلة عمر السومة نصّب نفسه الهداف التاريخي للدوري بهدف لا يسجله إلا عمر.امتلأت فرحاً وأنا أسمع ذاك التصريح من عمر السومة الذي قضى على كذبهم وهلسهم بكلمتين، فيها أكد على أن الأهلي بالنسبة له عشق.وارتسمت أمامي حقيقة علاقة أنا من الأهلي وللأهلي، فقلت دمت وفياً أيها العقيد.أخذ الأهلي من المباراة ما يريد وترك مالا يريد لوعاظ برامج المساء والسهرة.(2)محمد العويس أفضل حارس في دورينا، سعوديين وأجانب، ولا أظن هناك من يشكك في هذا الرأي.وأقول رأيي كون ثمة من يخلط بين الرأي والتحليل، مع أن الأولى لا تستغني عن الثانية كما يقول صديقي الدكتور عدنان المهنا.العويس أعتقد جازماً بأنه يأتي ضمن قائمة أفضل خمسة حراس مروا على الكرة السعودية وإن قلت أفضلهم فهذه حقيقة.العويس أحد هدايا الرمز الكبير للأهلي وما أجملها من هدية.(3)يجب أن يجد فلادان حلاً للدفاع الأهلاوي حتى ولو يصل الأمر الاستعانة بقلبي دفاع أجانب، ففي كرة القدم صناعة فريق بطل تبدأ من الدفاع وإلا إيه يا عويس.(4)من يتحدث أن الأهلي استفاد من التحكيم عليه مراجعة حساباته، فكلنا نعرف مَن أصحاب الحظوة التحكيمية، ولن أزيد لأنني لو زدت ربما على قول عادل إمام أخبط في الحل....ومضة‏«إذا قال لك أحدهم: ادع لي، تأكد أن الحياة أثقلت قلبه، فلا تتركه وحيداً».