• يمثل الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز قدوة جيل وملهمهم، بل ومفجر طاقات سعودية كانت معطلة.• لم يكن يحتاج الشاب أو الشابة السعودية إلا إعطاء فرصة ليقول أو تقول أنا هنا.• إرادة محمد بن سلمان كانت نقطة الانطلاق لهذا الجيل على الصعد كافة.• تشعر بزهو وأنت ترى شباب وطنك وشابات وطنك يسابقون الزمن لمحاكاة العالم بعد أن أصبحوا جزءاً منه.• لم أكن أعلم أن ثلاثة أعوام كانت كافية لنرى شباب وشابات السعودية يتصدرون لوحة الإعجاب عالمياً نظير ما يقدمونه من نجاحات.• إنه جيل محمد بن سلمان الذي راهن ويراهن عليه، جيل كانت إرادة ولي العهد ودعمه بمثابة تشجيع وتحفيز.• في الرياضة كل الرياضة بتنا ننام على حدث ونصحو على آخر.• في زمن محمد بن سلمان اتسعت الدائرة، وبات الصعب سهلاً والمستحيل حقيقة.• السبت سيكون هناك حدث استثنائي للفروسية فيه الراعي محمد والكأس باسمه والأبطال كل يتمنى أن يكون الفارس المتوج.(2)• بات اليوم حراكنا الرياضي ليس قدماً وأخواتها من الألعاب الجماعية والفردية بقدر ما هو مرتبط بما هو أبعد وأعم وأشمل.• حتى شاشتنا السعودية اضطلعت بدورها في هذا الجانب والقادم مبهر.(3)• ‏لا تُلقِ بالاً لأحد، ولا تكترث بحوادث الزمن،‏كن صبوراً لا مبالياً وهي معادلة صعبة‏ستؤذي نفسك كثيراً؛ لذا لا تهتم..‏عش حياتك بسعادة..‏عمق التجربة في عمرك هو عمرك الحقيقي وليست الأيام الطويلة، ‏لا تنشغل بمعارك هامشية تأكل من وقتك ونفسك وعمرك.عد فوراً للمكان الصحيح حينما تشعر بخطأ مكانك.التوقيع: خالد بن إبراهيم الجريوي.• ومضة:استغفر الله.. كاني من الظالمين‏وإن كان ماني ظالم يالله المغفره‏أهم شي اطلب الغفران فالحالتين‏استغفر الله تعالى وأحمده واشكرهAhmed_alshmrani@