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أحمد الشمراني
• يمثل الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز قدوة جيل وملهمهم، بل ومفجر طاقات سعودية كانت معطلة.

• لم يكن يحتاج الشاب أو الشابة السعودية إلا إعطاء فرصة ليقول أو تقول أنا هنا.


• إرادة محمد بن سلمان كانت نقطة الانطلاق لهذا الجيل على الصعد كافة.

• تشعر بزهو وأنت ترى شباب وطنك وشابات وطنك يسابقون الزمن لمحاكاة العالم بعد أن أصبحوا جزءاً منه.

• لم أكن أعلم أن ثلاثة أعوام كانت كافية لنرى شباب وشابات السعودية يتصدرون لوحة الإعجاب عالمياً نظير ما يقدمونه من نجاحات.

• إنه جيل محمد بن سلمان الذي راهن ويراهن عليه، جيل كانت إرادة ولي العهد ودعمه بمثابة تشجيع وتحفيز.

• في الرياضة كل الرياضة بتنا ننام على حدث ونصحو على آخر.

• في زمن محمد بن سلمان اتسعت الدائرة، وبات الصعب سهلاً والمستحيل حقيقة.

• السبت سيكون هناك حدث استثنائي للفروسية فيه الراعي محمد والكأس باسمه والأبطال كل يتمنى أن يكون الفارس المتوج.

(2)

• بات اليوم حراكنا الرياضي ليس قدماً وأخواتها من الألعاب الجماعية والفردية بقدر ما هو مرتبط بما هو أبعد وأعم وأشمل.

• حتى شاشتنا السعودية اضطلعت بدورها في هذا الجانب والقادم مبهر.

(3)

• ‏لا تُلقِ بالاً لأحد، ولا تكترث بحوادث الزمن،

‏كن صبوراً لا مبالياً وهي معادلة صعبة

‏ستؤذي نفسك كثيراً؛ لذا لا تهتم..

‏عش حياتك بسعادة..

‏عمق التجربة في عمرك هو عمرك الحقيقي وليست الأيام الطويلة، ‏لا تنشغل بمعارك هامشية تأكل من وقتك ونفسك وعمرك.

عد فوراً للمكان الصحيح حينما تشعر بخطأ مكانك.

التوقيع: خالد بن إبراهيم الجريوي.

• ومضة:

استغفر الله.. كاني من الظالمين

‏وإن كان ماني ظالم يالله المغفره

‏أهم شي اطلب الغفران فالحالتين

‏استغفر الله تعالى وأحمده واشكره

Ahmed_alshmrani@