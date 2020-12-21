• في البدء أنا أتفهم حب النصراويين للكابتن عبدالرزاق حمد الله ودفاعهم عنه، فهذا وفاء منهم لنجمهم الكبير.• لكنني إلى الآن لم أفهم معسكراً آخر اتخذوا منه هدفاً بمناسبة ودون مناسبة.• شخصياً لست مع هؤلاء ولا هؤلاء، وأتحدث هنا تحديداً عن اشتباكه مع الغنام الذي لم يرق لي لا شكلاً ولا موضوعاً؛ لأن فيه زلة كبير وعندما يزل الكبير يجب أن لا نبرر له زلته.• إدارة النصر لا تملك إلا احتواء الأزمة وإظهار الوجه الحسن لها تحت ما يسمى الصلح خير، وهذا حقهم، لكن من حقي على النصراويين أن يتعاملوا مع رفضي على ما أقدم عليه حمد الله ضد الغنام في إطار مهني وأدبي وأخلاقي.• حمد الله نجم كبير لاخلاف على ذلك، لكن هذا النجم أخطأ ولابد أن نقول هذا غير مقبول يا كابتن.• فهل وصلت الرسالة؟(2)• لا أجيد كتابة الحزن، فللحزن لغة نشعر بها ولا نجيد كتابتها.• مات صانع البهجة في المدرجات، فمن أين أبدأ السرد؟• أمين دابو يمثل لي ولجيلي أيقونة فرح خضراء ويمثل لكرة القدم رساماً ماهراً رسم بقدميه لوحات تتجاوز في روعتها لوحات بيكاسيو.• مات أمين دابو فودعه الوطن بما يليق بالنجوم والأساطير، وكان قاسم الوداع سيرة عطرة على كل الألسن وحباً وجدته في طابور المعزين.• رحم الله أمين دابو.(3)• يقول الزميل مسلي آل معمر: أولسان الكوري حقق دوري أبطال آسيا نسختي 2012 و2020 بميزانية سنوية لا تتجاوز 10 ملايين دولار.• مهاجمه البرازيلي جونيور نيقراو ومدافعه الهولندي ديف يعتبران مغمورين جداً وزهيدي التكلفة مقارنة بالأجانب في الأندية الخليجية.• معلومة يامسلي تدين أنديتنا.• ومضة‏اتغيشم بعض الأحيان لو ماني غشيم‏ وأتجاهل بعض الأشياء وأنا داري بها.Ahmed_alshmrani@