تعودنا حين نرى طفلاً يمسك بأداة حادة أو شيئاً قد يؤذيه، أن نسرع لسحبه من يده خوفاً عليه، ولكن حتى في هذه الثواني المعدودة كانت حكمة والدي - حفظه الله - حاضرة - كما كانت دوماً ولا تزال - فقد كان والدي في مثل هذا الموقف يقول لا تأخذ من يد الطفل شيئاً دون أن تعطيه بديلاً له، لا تسحب من بين يديه ما يعجبه دون أن تناوله شيئاً آخر ينسيه ما أخذته منه.هذه النصيحة الصغيرة العابرة ظللت بقية حياتي أكتشف أنها تُجدي المرة تلو الأخرى ليس فقط في تعاملي مع الأطفال بل مع كافة المراحل العمرية.الكثير منّا مر بتجربة فقد سيئة - مضطراً - سواء في عمله أو في علاقاته الإنسانية، فقد نفقد عزيزاً بالوفاة أو الاغتراب أو غيرها من ظروف الحياة فنتصبر ونحاول أن نجد العزاء في محبة من تبقوا لنا بعده فنغدق عليهم ما كان له علّنا نجد السلوى.والبعض قد يفقد عمله ويبقى عاطلاً لأجلٍ غير معلوم فيجد أنها فرصة لاكتشاف هواياته وتوسيع مداركه ويفتح هذا الفقد أمامه آفاقاً إلى عوالم لم يكن ليتعرف عليها لو بقي حيثما كان.وقد تُخلّف الوحدة التي تعقب فقد عزيز لدينا حزناً يفطر قلوبنا ويشعرنا أن العالم بكل مباهجه قد انطفأ نوره وبهتت ألوانه وأصبح ضيقاً على اتساعه.. خاوياً رغم زحام البشر.فتتحول قبلة أفكارنا ومشاعرنا إلى بقعة مظلمة موحشة بعدما كانت عامرة بمن يملؤها حباً ودفئاً وألفة.ولكن الحياة لا تزال تفاجئنا نحن أطفالها بأنها ما سلبت منّا شيئاً بيد إلا لتعطينا الأجمل بالأخرى.هذه البدائل ليست فقط في أشخاص آخرين أو فرصة عمل جديدة وإنما تتجلى في الفرصة الحقيقية التي تكمن في الاكتشاف الأكثر جمالاً.. الاكتشاف الأبقى ألا وهو مكامن الحياة والعطاء داخلنا ومتابع النور في أرواحنا، فنجد أن كل المشاعر التي ربطتنا يوماً بمن رحلوا عنا كانت متوقفة علينا، فنحن مصدرها إما بمبادراتنا لهم أو حتى بامتناننا لما قدموه لنا.إن اللحظة التي تكتشف فيها أن البديل الحقيقي الذي يمكنك أن تراهن على بقائه ليس حولك وإنما بداخلك، فهو يحيا بعد كل معركة فقد ليعيد إعمار روحك وترتيب أولوياتك ويشعل لك ضوءاً لترى معنى كلمة (خِيرة).اعلم أنك ما خُلِقتَ إلا لتُبتَلى بالنعم قبل النقم فاحذر أن تصبح فريسة للاستسلام.ناضل حتى آخر أنفاسك.. داوِ نفسك بالتأمل في الخَلق.. انظر كيف يولد الفجر من رحم الليل، وكيف تتكون الدرر النادرة وسط أعماق الظلمة في البحار.تأمل في القميص الذي رد بصر يعقوب والسفينة التي نجا بها نوح من الطوفان والبحر الذي انفلق لموسى وفرحة زكريا الكهل وزوجته العاقر بيحيى، وكيف كانت رحمة الله تصيبهم ليقينهم وعدم يأسهم من روح الله.تأمل في حال بيضة بحجم رأس الدبوس تفقس عن دودة ضعيفة مقززة.. تحيط نفسها داخل شرنقة مظلمة فتنسلخ عنها لتخرج فراشة رقيقة ترفرف بأجنحتها الملونة وتنبض جمالاً وحياة.تماسك.. ارضَ.. اصبر.. تأمل.. وانهض لا تنتظر.. فهناك ما ينتظرك..وإن أخذَت منك الدنيا ما تحبه بِيَد، فتأكد أن الله سينظر إلى قلبك فإن رآه عامراً باليقين أجزل عليك بيد رحمته وفضله أضعاف ما سلبته منك يد دنياك..* إضاءة:دَواؤُكَ فيكَ وَما تُبصِرُوَدَاؤُكَ مِنكَ وَما تَشعُرُأَتَزعُمُ أَنَّكَ جُرمٌ صَغيروَفيكَ انطَوى العالَمُ الأَكبَرُ؟!فَأَنتَ الكِتابُ المُبينُ الَّذيبِأَحرُفِهِ يَظهَرُ المُضمَرُوَما حاجَةٌ لَكَ مِن خارِجٍوَفِكرُكَ فيكَ وَما تُصدِرُعلي ابن أبي طالب رضي الله عنه.كاتبة سعوديةr.a.k.saudiarabia@gmail.com