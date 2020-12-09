تعقد هيئة الرقابة ومكافحة الفساد الليلة منتداها السنوي التاسع، بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد تحت عنوان لافت هو: التعافي بالنزاهة، والعنوان فعلا لافت؛ لأن التعافي مصطلح يسيطر ذهنيا على المجتمع في ظل جائحة كوفيد ١٩، لكن مكافحة الفساد فعليا شكل من أشكال تعافي المجتمع من أحد أهم الفايروسات التي تنخر فيه !في السابق كانت الأوراق والكلمات والنقاشات التي تدور في المنتدى، غالبا ليست أكثر من أماني المشاركين في تحقيق أهداف مكافحة الفساد، لكن الهيئة اليوم، وقد تسلحت بالسلطة التنفيذية ودفعت بإرادة صلبة لمكافحة الفساد وجلب الفاسدين للعدالة باتت تعمل على أرض الواقع وتحقق أهدافها وتفرض إرادتها في مواجهة عالم الفساد وتضرب قيودها في أيدي الفاسدين وتحظى بثقة المجتمع واحترامه !المنتدى هذا العام سيناقش عدة أوراق هامة، منها مكافحة الفساد في اجتماعات مجموعة العشرين، والتجارب الدولية والتدابير الوقائية في مكافحة الفساد، ودور الرقابة الإلكترونية في مكافحة الفساد، وتعرض زميلتنا د. أريج الجهني تجربة وزارة الصحة في تعارض المصالح، بينما يناقش زميلنا فضل البوعينين الشفافية في المنافسات والمشتريات الحكومية، وجميعها موضوعات جاذبة ومثيرة للنقاش الذي سيتاح للمهتمين عبر منصة افتراضية !باختصار.. تتعافى المجتمعات صحيا ونفسيا واقتصاديا وبيئيا.. إلخ، لكن التعافي الأخلاقي هو لقاح القضاء على فايروس الفساد والتمتع بعافية النزاهة !K_Alsuliman@jehat5@yahoo.com