«الأفكار والمفاهيم والمقولات تولد منذورة للسفر وللهجرة والترحال»، هكذا يقرأ الدكتور التونسي محمد لطفي اليوسفي الأفكار كونها مطلقة وحرة، وهذا ما يمنح الأفكار في الوقت ذاته أهميتها وخطورتها، كونها تملك أي (الأفكار) تأشيرة مفتوحة لعبور العالم والأقاليم والحضارات المختلفة والذوبان داخل الأنسجة الثقافية للمجتمعات بسهولة،. لكن هل نعي خطورة الأفكار؟ هل نملك مهارة حوار الأفكار؟ هل نعزو التغييرات الثقافية الكبيرة في المجتمع الذي نعيش فيه للأفكار أو كما أطلق عليها المؤرخ الأمريكي آرثر لوفجوي «الوحدات الفكرية»!عمل الفيلسوف والمؤرخ الأمريكي آرثر لوفجوي على مصطلح «علم تاريخ الأفكار»، وبهذا يعتبر مؤسساً لهذا العلم، كما عمل على تأسيس طرق دراسته في العقود الأولى من القرن العشرين إلى جانب عمله بروفيسورا للتاريخ في جامعة جون هوبكنز، يعتمد علم الأفكار لدى لوفوجوي على مفهوم الوحدات الفكرية، بمعنى أن للأفكار ثوابت وأساسيات يمكن البناء عليها في التحليل، أسس لوفجوي مجلة تعنى بهذا التخصص، وهي مجلة أكاديمية فصلية، وتغطي التاريخ الفكري بما في ذلك تاريخ الفلسفة والأدب والفنون والعلوم الطبيعية، كما تعتبر المجلة وسيلة لنشر البحوث في التاريخ الفكري التي تحظى باهتمام مشترك من العلماء والطلاب، مؤرخ الأفكار يدرس الأفكار في سياقين، الأول باعتبارها افتراضات مجردة للتطبيق النقدي، والثاني من حيث الثقافة والحياة والتاريخ، فيما يعرف أستاذ الفلسفة المصري عصام عبدالله علم تاريخ الأفكار بأنه «علم يعنى بدراسة الأفكار البشرية، لا باعتبارها تصورات مجردة، وإنما برصد علاقاتها بلحظتها التاريخية وظروفها الاجتماعية والسياسية، وتبيان الكيفيات التي تجعل أفكارا ومفاهيم تبقى وتستمر، وتساهم في بناء الحضارات، وتطور الأمم، مقابل إبراز الصور والخلفيات التي تقف وراء اضمحلال أفكار أخرى ومفاهيم بصورة سريعة، ودون مساهمة كبيرة في بناء حضارة الإنسان».هل يمكن الربط بين تاريخ علم الأفكار والتفكير النقدي؟ هل يمكن من خلال هذا التمازج الفكري أن نحصل على استطلاع رؤى مختلفة للمستقبل من خلال تشريح الحاضر والماضي، وبالتالي الخروج بحركة (ثقافية) جديدة كنموذج، أنا هنا لا أدعي التحليل العلمي ولا التاريخي، لكن أدعو المتخصصين لتفسير «المعارك الفكرية» التي نعايشها، نعم معارك فكرية، إذ لا نقد حقيقيا لها بل انحيازات نقدية قامعة تحول دون انتشار الوجه الحقيقي للأفكار.arwa_almohanna@