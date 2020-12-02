على ما يبدو أن (هرجة) تغيير مدرب كل يوم والثاني انتهت خلاص..• أو على الأقل لم تعد دارجة كما كانت عليه..• بند: (أنت المسؤول) و(كُع من كيسك) أنهاها تقريبًا..• كوتش رايح.. كوتش جي.. والساعة بخمسة جنيه والحسّابة بتحسب مسلسل غير قابل للإنتاج.. خلاص.. الوضع الآن: يبقى على ما هو عليه وعلى المتضرر أن يشرب من الكأس التي ملأها بيديه وحتى آخر قطرة..• مشكلة (عشرطعشر) مدرب في الموسم كان لا بد لها أن تنتهي.. والتعاقد مع المدير الفني على طريقة (شختك بختك) لن يكون الحل بعد الآن..• فالآن.. والآن تحديدًا (كُل مين) سيفكر ألف مرة ومرة قبل إبرام أي عقد مع مدربه، لأنه وببساطة سيشخلل جيبه حتى آخر هللة عن قيمة العقد بدفعاته ورواتبه وشرطه الجزائي وأجور المحاماة في حال فسخِه..• تبغى تفسخ..؟ ادفع..!• ما في حاجة اسمها: اللي بعدي يشيل الليلة ويحاسب على المشاريب..!• أدب..• كُل مين يحط عقله في راسه ويعرف خلاصه..• إعلام يضغط.. مدرج يهشتق.. اللعيبة يتذمروا.. النتائج تسوء.. بطولة تضيع.. يولع النادي باللي فيه.. وقّع شيكك قبل قرارك، أو فلتتحمّل كوتشك وكل ما يأتيك منه..!• بمثل هذا سيتم إيقاف هدر مالي مليوني استمر لعقود من الزمن.. لن يكون هنالك (توريط) لأي إدارة قادمة.. العقود ستُبرم لموسم واحد قابل للتمديد على الأرجح.. الشروط الجزائية لن يُبالغ فيها.. قضايانا في فيفا لن تتكاثر.. سمسرة المدربين ستقل حتمًا.. الانتقاء للكوتش سيسبقه تفكير عميق جدًا.. المردود الفني سيرتفع بالاستقرار تدريجيًا.. وسُمعة الدوري بشكل عام ستتعدّل.• أنا لا أملك إحصائية دقيقة عن كوارث الهدر المالي لإقالات المدربين، إلا أني أستطيع القول إن المبلغ إجمالاً تجاوز رقم النصف مليار في مواسمنا الأخيرة..!• مبلغ ضخم كهذا يزيد أو ينقص من غير المعقول أن يتم هدره على طريقة (شختك بختك انت وحظك)..!!!iyad_abdualhay@