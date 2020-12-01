كما هي العادة لم يهتم الناخب الأمريكي بقضايا السياسة الخارجية، اهتمامه بأولية قضاياه الداخلية. في انتخابات الرئاسة الأخيرة، انصبت اهتمامات الناخبين، بالترتيب: كورونا.. الاقتصاد.. الرعاية الصحية، المناخ... ثم تأتي، في ذيل القائمة قضايا السياسة الخارجية، بما فيها إسرائيل.اللافت، أيضاً: أن هذه التوجهات لأوليات الناخب الأمريكي لم تبتعد كثيرًا عن خيارات اليهود، أنفسهم. اليهودُ صوتوا بنسبة 77% للمرشح الديمقراطي، في مقابل 21% للرئيس ترمب... ولم تتجاوز قضية إسرائيل، عند اليهود الأمريكيين الـ 5% من اهتماماتهم!الغريب، أيضاً: أن اليهود الأمريكيين، لم يتحمسوا، لما قدمته إدارة الرئيس ترمب لإسرائيل، ابتداءً من الضغط الجائر على الفلسطينيين، مروراً بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل وضم الجولان، انتهاء، بما قيل: عن صفقة القرن ومسلسل التطبيع. بل إن غالبية اليهود يفضلون اقتراب الديمقراطيين من حل الدولتين.. والتواصل مع الفلسطينيين، وعدم الإقرار بمشروعية المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس، وترك مصير ذلك لتسوية شاملة مع الفلسطينيين.بالرغم من كل ذلك، لا يمكن القول: إن ما يعتبره الرئيس ترمب إنجازات لا مسبوقة لصالح إسرائيل، كان من بين أسباب خسارته. إلا أنه، يمكن الجدل: أن الرئيس ترمب لم يتمكن من استثمار تلك الإنجازات، لكسب أصوات اليهود الأمريكيين، فقد تقلص اهتمام اليهود الأمريكيين بإسرائيل من 9% انتخابات 2016 إلى 5% فقط، في الانتخابات الأخيرة.مع ذلك، لا يمكن القول: بأن الرئيس ترمب وحملته الانتخابية لم تكن متحمسة للّعِبِ بورقةِ إنجازاته اللا مسبوقة دعماً لإسرائيل. في الواقع: لقد حاول ذلك، إلا أنه لم يلقَ استجابةً مشجعةً من قبل الناخب الأمريكي. ففي كلتا المناظرتين مع المرشح الديمقراطي (جو بايدن)، لم توافق اللجنة المنظمة على مناقشة قضية دعمه اللا مسبوق لإسرائيل.. بل ولا حتى نقاش قضايا السياسة الخارجية، بوجهٍ عام.كل ذلك لا يعني: أن إسرائيل لم تَعُدْ تحظى بدعمٍ كبيرٍ لدى الشعبِ الأمريكي، ولدى النخبةِ السياسيةِ في واشنطن، بقطبيها الديمقراطي والجمهوري. الفكر والممارسة السياسية في الولايات المتحدة، في ما يخص المسألة اليهودية وصلتها بإسرائيل، هناك فرقٌ واضحٌ بين إسرائيل (الدولة)، وشكل نظامها السياسي. الولايات المتحدة، ما زالت مع أمنِ إسرائيل، ظالمة وحتى مغرقة في الظلم... إلا أنها ليست مع التيارِ اليميني المتطرف، الذي يتزعمه الليكود، على طول الخط. هذا هو التيار الوسطي الغالب في واشنطن، الذي لا يحتكره الديمقراطيون، بل يشاركهم فيه الكثيرون من الجمهوريين من يمين الوسط.هذا الوضع المعقد للمسألة اليهودية، داخلياً وخارجياً، هو ما يجب الالتفات إليه، لا المبالغة في «أسطورة» اللوبي الصهيوني، بزعمِ «هيمنته» على النظام السياسي الأمريكي.. ومن ثَمّ الجدل: بأن الدخول إلى واشنطن، لابد أن يكون من بوابة إسرائيل، التي مفاتيحها بأيدي (الإيباك).بصفة عامة: قضايا السياسة الخارجية تأتي في أسفل درجاتِ سلم أولويات الناخب الأمريكي، بما فيه قضية إسرائيل، حتى عند اليهود الأمريكيين، أنفسهم.كاتب سعوديtalalbannan@icloud.com