يبلغ العائد المحلي من إعلانات Google في مواقع التصفح الإلكترونية التي تستهدف المتلقي السعودي: صفراً، فلا الدولة تتقاضى ضريبة على هذه الإعلانات العابرة للفضاء الافتراضي، ولا الاقتصاد المحلي يحصل على حصته من عوائدها !ويقدر بعض المختصين حجم قيمة هذه الإعلانات ما بين 1-2 مليار ريال سنوياً، وبينما فرضت بعض الدول خاصة في أوروبا ضرائب على قيمة هذه الإعلانات نجد أنها في السعودية وغالبية دول المنطقة تعبر الحدود وتستهدف المستهلك المحلي دون أي ثمن، بينما هي حصة مقتطعة من حجم الإعلان ذي العائد المحلي قبل طوفان أدوات الإنترنت الجديدة وتطبيقات التواصل !وأكثر من تسرب حصة العائد المحلي، فإنها تمثل ثغرة تستغل أحياناً في تمرير عناوين موضوعات سياسية مشوهة وإعلانات تجارية مشبوهة تخالف أنظمة النشر وقوانين التجارة، كما أنها تتخذ في الغالب هيئة الإعلانات الاقتحامية المزعجة عند تصفح مواقع وتطبيقات الأخبار والتواصل !ولا أدري من المسؤول عن إيجاد تشريعات تضبط مثل هذه العلاقة الإعلانية بين «جوجل» ومواقع الاستضافة المحلية، أو تطبيقات التواصل الاجتماعي والمعلنين المحليين، فالمسألة تبدو حتى الآن بلا ضابط، والحصة المحلية المستحقة من عوائدها بلا راصد، وبرأيي أن عدة أطراف حكومية بحاجة للالتقاء حول هذه المسألة ومناقشتها من الجوانب الأمنية والقانونية والضريبية والاقتصادية !باختصار.. حان وقت إصدار فاتورة لـ Google !K_Alsuliman@jehat5@yahoo.com