ربما لو كانت هناك دراسة إحصائية عن أكبر انتشار جغرافي على بقعة الأرض لتراث معرفي من المخطوطات القديمة، لكانت المخطوطات العربية هي من أكبر وأكثر وأغنى الوثائق التي حققت أوسع انتشار وتمدد على مستوى الأرض، بمختلف الأنواع والحقب والأشكال.. لقد وُجدت المخطوطات العربية في جل مكتبات العالم، وفي خزائن البيوت، من أقصى الصين شرقاً، وحتى أقاصي أوروبا غرباً، وفي أعماق قارتي أمريكا، وأدغال آسيا.هذه الوثائق العربية القديمة المنتشرة في خزائن المكتبات العالمية وأراشيف الجامعات والمتاحف في كافة أصقاع العالم، تحمل دلالة بالغة عن حجم النهضة الثقافية التي وصلت إلى الحالة العربية في أوج ازدهارها في القرون المبكرة من تاريخ الحضارة الإسلامية، وهذا الانتشار الهائل للوثائق العربية والمخطوطات والبرديات أكبر دليل عن التسيد الكبير، والمكانة البالغة التي احتلتها الثقافة العربية حتى أصبحت سفيرة تجوب أصقاع العالم، وتترك أثرها منحوتاً في كافة بقع الأرض، وكأنها تقول للأجيال القادمة التي ستزور المتاحف وتتصفح خزائن المخطوطات: «لقد كنت يوماً لغة العلم العالمية، وسفيرة المعرفة بين أبناء الأرض».اجتهد كثير من المستشرقين والمحققين والباحثين في تتبع ورصد أماكن المخطوطات العربية في مكتبات العالم وخزائن الكتب، وحين تتصفح هذه الفهارس تعجب من وجود وثائق ومخطوطات عربية نفيسة ونادرة في أماكن غريبة، لا يخطر في بالك أن أهلها قد سمعوا باللغة العربية، فضلاً أن تكون بحوزتهم مخطوطات عربية ثمينة، بل صفحات قديمة من القرآن الكريم يعود عمرها لمئات السنين.من المحققين الكبار الذين اعتنوا بهذه المسألة المفكر الموسوعي الكبير كوركيس عواد (ت ١٩٩٢م)، من رجالات الثقافة العربية الذين قدموا خدمات جليلة في حفظ التراث العربي، وهو ابن عائلة مسيحية سريانية في الموصل، كان يجول العالم ويدون ويوثق المخطوطات المنتشرة في بقاع الأرض، وقدم في هذا الصدد مؤلفات عدة، من بينها كتاب «فهارس المخطوطات العربية في العالم»، وكتاب «أقدم المخطوطات العربية في مكتبات العالم منذ صدر الإسلام حتى سنة ٥٠٠هـ» (دار الرشيد للنشر، ١٩٨٢م). يؤكد عواد في مقدمة هذا الكتاب أن المعنيين في شؤون المخطوطات العربية ينظرون إلى هذه المخطوطات باعتبارها تراثاً ممتداً زمانياً ومكانياً على مدى أكثر من أربعة عشر قرناً، وقد تظافر في كتابتها وتأليفها، واستنساخها ألوف من الأدباء والعلماء، والخطاطين، حتى بلغ ما صنفوه في مختلف مناحي الفكر رقماً كبيراً جداً يكاد يكون خيالياً، «ويقدر العارفون بهذه المخطوطات، المتتبعون لمظانها، أن الموجود منها في مشارق الأرض ومغاربها، لا يقل عن أربعة ملايين مخطوط عربي، انتشرت في مختلف بقاع العالم».يقول عواد: ولا ريب في أن انتشارها بهذا الوجه المذهل، دليل واضح على نفاسة هذا التراث العربي، الذي هو في واقع الأمر تراث الإنسانية قاطبة، ينهل منه علماء الأرض ألواناً من العلم والأدب والفن، وهذه مزية يندر أن نجدها لدى الأمم الأخرى، لقد كان العرب منذ أكثر من ألف سنة يقدمون المؤلفات المتنوعة دون انقطاع، لقد توالى التأليف في شتى الميادين من كتب ورسائل يتعذر حصرها والإلمام بها.يرى عواد بأن هذا الانتشار الهائل للمخطوطات العربية يكشف لنا أن أبناء الشرق والغرب قد تسابقوا منذ القديم على تعلم اللغة العربية، «سعياً للوقوف على ما تحتضنه هذه اللغة من جليل التصانيف، ونفيس المباحث. هذا إلى تفردها بمأثرة فائقة لا يدانيها فيها غيرها من لغات العالم، تلك هي أنها لغة القرآن الكريم، الكتاب العربي الأعظم، وحامي حمى هذه اللغة الكريمة، ورافع راية العرب في الخافقين».وبحسب ما يرى كوركيس عواد، أن المؤلفات العربية التي كُتبت في القرون الخمسة الأولى من تاريخ الإسلام هي من الثراء والتنوع ما لا يمكن حصره، لكن كثيراً من هذه المؤلفات تعرضت للضياع والتلف، وتظافرت عليها آفات شتى من الفتن والحروب، والحرائق، والغرق، وأفاعيل الطبيعة التي تآلبت قرناً بعد قرن على ذلك التراث العربي فأبادت كثيراً من معالمه.في هذا الكتاب «أقدم المخطوطات العربية في مكتبات العالم» عثر عواد على مئات المخطوطات العربية القديمة التي يبلغ عمرها ألف سنة فأكثر، منتثرة في دول العالم، ما بين مصاحف كريمة، وأوراق من مصحف، وكتب من التراث والأدب، ومن العجيب أنه وجد عدداً لا يستهان به في دول أوروبا، من الفاتيكان، والنمسا، والسويد، وبريطانيا، وهولندا، وبلغاريا، والولايات المتحدة الأمريكية، ودول الاتحاد السوفييتي، فضلاً عن الدول العربية والإسلامية.إن المخطوطات العربية هي رحلة إنسانية عظيمة في ذاكرة العالم، ما زالت رسالتها تشع بإرثها الغني الخلاق من كل بقاع الأرض.ALRrsheed@