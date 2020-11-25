عقدت في العاصمة السعودية الرياض قمة مجموعة العشرين للاقتصاديات الأكبر على مستوى العالم، ونتيجة لوباء كورونا فقد عقدت القمة افتراضيا وعبر الشبكة العنكبوتية للمرة الأولى في تاريخ قمم هذه المجموعة، كما عقدت للمرة الأولى في العالم العربي، لتفرض المملكة العربية السعودية موقعها على الخارطة الدولية ورقما صعبا لن تستطيع أي قوة أن تخصم من القوة الناعمة والتأثير الكبير الذي يحسب له العالم ألف حساب. ويمكن تفهم التحدي في عقد هذه القمة بالنظر إلى أن أطرافا على الساحة الدولية أرادت خلال الأعوام القليلة الماضية أن تحد من قدرة المملكة في السياسة الدولية وأن تعزلها عن التأثير في مجريات التطورات على الساحة الدولية، ولكن هذه القمة كما عدد كبير من الأحداث والتطورات التي عصفت بالمنطقة والعالم خلال السنوات القليلة الماضية أثبتت أن المملكة هي قلب العالم العربي والإسلامي وأنها باقية وغيرها هم الراحلون، وأن كلمة المملكة تترك صداها وأثرها على العالم برمته شاء من شاء وأبى من أبى.كما كان متوقعا فقد تركت جائحة كورونا أثرها على القمة من خلال الشكل ومن خلال مواضيع القمة التي طغى عليها السؤالان الاقتصادي والصحي، فقد تركت الجائحة أثرها الاقتصادي والاجتماعي كما أشار خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود في كلمته أمام القمة، الذي دعا إلى تضافر الجهود من أجل تعاون دولي لتأمين العلاج لجميع الدول فقيرها وغنيها، وإقامة صندوق لتأمين اللقاح لجميع الدول، وهذا ما أيده فيه كل دول العالم، أما السؤال الآخر فهو السؤال الاقتصادي وفي هذا الإطار أوضح خادم الحرمين الشريفين أن المملكة ساهمت بـ21 مليار دولار للتصدي للجائحة، كما قامت بتعليق مدفوعات الدين للدول النامية، حتى تستطيع هذه الدول توجيه أموالها للقطاع الصحي. كما حرصت المملكة على تناول القضايا الأخرى المطروحة على طاولة النقاش بين قادة قمة مجموعة العشرين، ولعل أبرزها تمكين المرأة والشباب والدعوة لفتح الأسواق لتسهيل حركة الأفراد والبضائع والخدمات، كما فتحت القمة نقاشا عميقا حول الاقتصاد الأخضر الذي يحافظ على البيئة باعتبار ذلك مصلحة لجميع الدول، والعمل على المستوى العالمي من أجل ترسيخ الاقتصاد الرقمي من خلال إنشاء البنية التحتية التي تسمح بالمضي قدما في هذا الاتجاه.إنها قمة استثنائية لأنها تأتي في وقت حساس تشهد الولايات المتحدة تطورات مهمة وانتقالا بين فلسفتين وليس فقط إدارتين. كما يتوقع أن يعيش العالم أزمة اقتصادية حادة، ويخشى أن تتحول تلك الأزمة إلى كساد عالمي، والحروب التجارية ما تزال قائمة سواء بين الصين والولايات المتحدة، بل وحتى بين ضفتي الأطلسي، ومع ذلك استطاعت المملكة أن تدفع أطراف المجتمع الدولي إلى تناسي خلافاتهم والتركيز على ما هو مشترك بين هذه الدول وبناء مساحة مشتركة، وتلك مهمة في غاية الصعوبة، بل إن هذا الاجتماع وبالرغم من الظروف الاستثنائية التي أشرنا إليها إلا أنه سيكون له ما بعده وسيؤدي إلى تخفيف الاحتقان الذي تعيشيه العلاقات الدولية والإقليمية.أخيرا لابد من الإشادة بالشباب السعودي الذي أظهر صورة مشرفة للشباب العربي تبدى ذلك في دقة وحسن تنظيم القمة والنشاطات الثقافية والسياحية والإعلامية التي قامت على هامشها، وقد أثبتت شابات وشباب المملكة أنهم حاضرون دائما عند كل تحدٍ وأنهم الأمل الذي يعول عليه في قادم الأيام والسنين.باحث سياسيramialkhalife@