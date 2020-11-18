مازالت تبوك تعيش دهشة نيوم كمدينة حالمة تخبئ في أحداقها العريضة الكثير من العمل والتطلعات في عالم الصناعة والتقنيات الذكية والسياحة والاستثمار وطاقة الغاز وطاقة الرياح والصناعات الأخرى، متكئة على ما حباها الله من تنوع طبوغرافي وتضاريس ساحرة وتكوينات منوعة تمتد على آلاف الكيلومترات التي تتوزع شمال تبوك وغربها وجنوبها، ومؤخرا بدأت ملامحها تتشكل في شرما كمرحلة أولى، حيث تم إنجاز مطار نيوم، وهو واحد من ضمن أربعة مطارات سيتم إنشاؤها في مدينة نيوم، وكذلك القصور الملكية وقاعات اجتماعات مجلس الوزراء، وكذلك بدأ العمل بتجهيز البنية التحتية لبناء المدن الإدراكية الأكثر تطورا في العالم وقبلها تم توقيع اتفاقية لإنتاج الهيدروجين بطريقة صديقة للبيئة كأكبر مشروع للهيدروجين على مستوى العالم وغيرها من المشروعات التي تم الإعلان عنها، والعمل يبدو مستمرا في رسم ملامح جديدة في المرحلة الأولى ضمن رؤية عالمية طموحة يقف خلفها سمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بنفسه لحظة بلحظة يتابع تطوراتها ويذلل كافة الصعوبات التي تواجه انطلاقة وتتمدد المدينة الحالمة التي تتوزع على 26.500 كيلو متر مربع، وكلما اقتربت من نيوم تكتشف حجم العمل الكبير والمتواصل هناك.إن تلك القرى والجزر الساحلية الشمالية الغربية على ضفاف البحر الأحمر؛ تبدو اليوم أكثر بهجة وهي تحظى بالدعم والاستثمار من قبل القيادة الرشيدة التي أدارت بوصلة التنمية بسرعة عالية باتجاه الشمال الغربي وساحله الممتد من شرما والبدع إلى ضباء إلى جزر البحر الأحمر في الوجه وأملج.. وهي التي ظلت لسنوات طوال تعاني الغياب عن خارطة السياحة والاستثمار..وتركز إدارة مشروع نيوم في عملها الحالي على بناء الإنسان ضمن خطة بعيدة المدى، فالبرامج التي أطلقتها للابتعاث الداخلي والخارجي المنتهي بالتوظيف تؤكد تلك الرؤية الطموحة التي تركز على شباب وشابات منطقة تبوك، حيث تم إطلاق الدفعة الأولى لمرحلة البكالوريوس، وكذلك الدفعة الثانية في تخصصات متنوعة ضمن أفضل 100 جامعة حول العالم.وبرنامج ابتعاث نيوم هو أحد برامج متعددة لبناء القدرات للمجتمع المحلي والذي مازال يستهدف آلاف الطلاب والطالبات والباحثين عن العمل والتي أطلقتها شركة نيوم ضمن برامجها للمسؤولية الاجتماعية، وبرنامج للتدريب الصيفي للغة الإنجليزية، وكذلك الشراكة مع جامعة الأمير فهد بن سلطان لتنفيذ العديد من البرامج. وجارٍ العمل على إطلاق العديد من البرامج الأخرى التي تستهدف مجتمع المنطقة ثقافيا ومهنيا وسياحيا. ونسأل الله أن يوفق أبناء وبنات منطقة تبوك للتفاعل والاستفادة من عوالم نيوم الجديدة هذه المرحلة المهمة.كاتب سعوديALOKEMEabdualrh @