• إنها الدولة الوحيدة التي اتفق عليها وضدها الشرق والغرب، ولكنها رفضت وصمدت ونجحت، وهذا ما جعلني أقول وبكل فخر ‏(ارفع رأسك أنت سعودي).(2)• عناصر القدوة في المجتمع أربعة:‏الأب في منزله‏الأستاذ في مدرسته‏الخطيب في مسجده‏المسؤول في إدارته‏فإن صلحت صلح بعدها المجتمع.(3)• انظروا إلى الفتن والحروب والصدامات، اسمعوا الأخبار ثم التفتوا إلى الداخل ماذا يشغلنا؟ الأوامر الملكية بالخير والعطاء والمشاريع، شاغلُنا هو التنمية والبناء والإعمار.‏(فلنحمد الله على ذلك).(4)• ‏لا حضارة إلا بأمّة.. ‏ولا أمّة إلا بهدف..‏ ولا هدف إلا بمشروع.. ‏ولا مشروع إلا بإنسان.(5)• لسنا من يقول سوف نعمل، ‏ولكننا بحول الله وقوته تعودنا أن نقول عملنا.(6)• أيها الإنسان السعودي ما أروعك.. ترنو إليك الجائزة لتكون هي الفائزة.. جائزة_مكة_للتميز.(7)•عفّ الزمان وكل شيٍ معه عف‏ إلا الوطن والله ما عنه عفّيت..(8)• ‏لا أبهى من أبها..• ولا عسير في عسير..(9)ليت المنايا وقفت عنك يا سعود..(10)• أبحث عن اللي يرفع الراس واشريما اشغلت نفسي بالملذات والغيأشغلت وقتي واستفزيت عصريأصحّي الغفوات بالشمس والفي(11)• ‏ليس المثقف من تتحدث معه ويكون الرد باستخدام كلمات إنجليزية على سبيل المثال OK ولا تمت للثقافة بصلة بل تجعلك ناقصاً..(12)• قال ذات حوار لمحاوره الزميل عبدالله المديفر: أنت تتحدث الآن مع «المواطن السعودي خالد الفيصل» وأشكرك على أنك رفعتني إلى مستوى المثقف.. إن لم تكن أنت المثقف فمن المثقف يا سمو الأمير..؟!(13)• فيني نهار وليل.. وافراح واحزان‏اضحك ودمعي حايرٍ وسط عيني..‏فيني بداية وقت.. ونهاية ازماناشتاق باكر واعطي امسي حنيني• أخيراً:منذ الأزل والشجرة هي مُعلم البشرية إذا كانت جذور ذاتك تتغذى من نطاق ظلك، وإذا كنت كياناً متفرداً، وإذا كنت ظلاً وثمراً وأماناً للمحتاج، إذا كنت قوياً ‏ستمُر ظروف حياتك كالريح، ‏وستموت «شامخاً»:‏يموت الشجر «واقف» وظل الشجر ما مات‏رياح الــدهر«تصرخ» وهي تجــرح جنــوبه.Ahmed_alshmrani@