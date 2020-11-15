• إنها الدولة الوحيدة التي اتفق عليها وضدها الشرق والغرب، ولكنها رفضت وصمدت ونجحت، وهذا ما جعلني أقول وبكل فخر (ارفع رأسك أنت سعودي).
(2)
• عناصر القدوة في المجتمع أربعة:
الأب في منزله
الأستاذ في مدرسته
الخطيب في مسجده
المسؤول في إدارته
فإن صلحت صلح بعدها المجتمع.
(3)
• انظروا إلى الفتن والحروب والصدامات، اسمعوا الأخبار ثم التفتوا إلى الداخل ماذا يشغلنا؟ الأوامر الملكية بالخير والعطاء والمشاريع، شاغلُنا هو التنمية والبناء والإعمار.
(فلنحمد الله على ذلك).
(4)
• لا حضارة إلا بأمّة.. ولا أمّة إلا بهدف.. ولا هدف إلا بمشروع.. ولا مشروع إلا بإنسان.
(5)
• لسنا من يقول سوف نعمل، ولكننا بحول الله وقوته تعودنا أن نقول عملنا.
(6)
• أيها الإنسان السعودي ما أروعك.. ترنو إليك الجائزة لتكون هي الفائزة.. جائزة_مكة_للتميز.
(7)
•عفّ الزمان وكل شيٍ معه عف
إلا الوطن والله ما عنه عفّيت..
(8)
• لا أبهى من أبها..
• ولا عسير في عسير..
(9)
ليت المنايا وقفت عنك يا سعود..
(10)
• أبحث عن اللي يرفع الراس واشري
ما اشغلت نفسي بالملذات والغي
أشغلت وقتي واستفزيت عصري
أصحّي الغفوات بالشمس والفي
(11)
• ليس المثقف من تتحدث معه ويكون الرد باستخدام كلمات إنجليزية على سبيل المثال OK ولا تمت للثقافة بصلة بل تجعلك ناقصاً..
(12)
• قال ذات حوار لمحاوره الزميل عبدالله المديفر: أنت تتحدث الآن مع «المواطن السعودي خالد الفيصل» وأشكرك على أنك رفعتني إلى مستوى المثقف.. إن لم تكن أنت المثقف فمن المثقف يا سمو الأمير..؟!
(13)
• فيني نهار وليل.. وافراح واحزان
اضحك ودمعي حايرٍ وسط عيني..
فيني بداية وقت.. ونهاية ازمان
اشتاق باكر واعطي امسي حنيني
• أخيراً:
منذ الأزل والشجرة هي مُعلم البشرية إذا كانت جذور ذاتك تتغذى من نطاق ظلك، وإذا كنت كياناً متفرداً، وإذا كنت ظلاً وثمراً وأماناً للمحتاج، إذا كنت قوياً ستمُر ظروف حياتك كالريح، وستموت «شامخاً»:
يموت الشجر «واقف» وظل الشجر ما مات
رياح الــدهر«تصرخ» وهي تجــرح جنــوبه.
Ahmed_alshmrani@
(2)
• عناصر القدوة في المجتمع أربعة:
الأب في منزله
الأستاذ في مدرسته
الخطيب في مسجده
المسؤول في إدارته
فإن صلحت صلح بعدها المجتمع.
(3)
• انظروا إلى الفتن والحروب والصدامات، اسمعوا الأخبار ثم التفتوا إلى الداخل ماذا يشغلنا؟ الأوامر الملكية بالخير والعطاء والمشاريع، شاغلُنا هو التنمية والبناء والإعمار.
(فلنحمد الله على ذلك).
(4)
• لا حضارة إلا بأمّة.. ولا أمّة إلا بهدف.. ولا هدف إلا بمشروع.. ولا مشروع إلا بإنسان.
(5)
• لسنا من يقول سوف نعمل، ولكننا بحول الله وقوته تعودنا أن نقول عملنا.
(6)
• أيها الإنسان السعودي ما أروعك.. ترنو إليك الجائزة لتكون هي الفائزة.. جائزة_مكة_للتميز.
(7)
•عفّ الزمان وكل شيٍ معه عف
إلا الوطن والله ما عنه عفّيت..
(8)
• لا أبهى من أبها..
• ولا عسير في عسير..
(9)
ليت المنايا وقفت عنك يا سعود..
(10)
• أبحث عن اللي يرفع الراس واشري
ما اشغلت نفسي بالملذات والغي
أشغلت وقتي واستفزيت عصري
أصحّي الغفوات بالشمس والفي
(11)
• ليس المثقف من تتحدث معه ويكون الرد باستخدام كلمات إنجليزية على سبيل المثال OK ولا تمت للثقافة بصلة بل تجعلك ناقصاً..
(12)
• قال ذات حوار لمحاوره الزميل عبدالله المديفر: أنت تتحدث الآن مع «المواطن السعودي خالد الفيصل» وأشكرك على أنك رفعتني إلى مستوى المثقف.. إن لم تكن أنت المثقف فمن المثقف يا سمو الأمير..؟!
(13)
• فيني نهار وليل.. وافراح واحزان
اضحك ودمعي حايرٍ وسط عيني..
فيني بداية وقت.. ونهاية ازمان
اشتاق باكر واعطي امسي حنيني
• أخيراً:
منذ الأزل والشجرة هي مُعلم البشرية إذا كانت جذور ذاتك تتغذى من نطاق ظلك، وإذا كنت كياناً متفرداً، وإذا كنت ظلاً وثمراً وأماناً للمحتاج، إذا كنت قوياً ستمُر ظروف حياتك كالريح، وستموت «شامخاً»:
يموت الشجر «واقف» وظل الشجر ما مات
رياح الــدهر«تصرخ» وهي تجــرح جنــوبه.
Ahmed_alshmrani@