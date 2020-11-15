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أحمد الشمراني
• إنها الدولة الوحيدة التي اتفق عليها وضدها الشرق والغرب، ولكنها رفضت وصمدت ونجحت، وهذا ما جعلني أقول وبكل فخر ‏(ارفع رأسك أنت سعودي).

(2)


• عناصر القدوة في المجتمع أربعة:

‏الأب في منزله

‏الأستاذ في مدرسته

‏الخطيب في مسجده

‏المسؤول في إدارته

‏فإن صلحت صلح بعدها المجتمع.

(3)

• انظروا إلى الفتن والحروب والصدامات، اسمعوا الأخبار ثم التفتوا إلى الداخل ماذا يشغلنا؟ الأوامر الملكية بالخير والعطاء والمشاريع، شاغلُنا هو التنمية والبناء والإعمار.

‏(فلنحمد الله على ذلك).

(4)

• ‏لا حضارة إلا بأمّة.. ‏ولا أمّة إلا بهدف..‏ ولا هدف إلا بمشروع.. ‏ولا مشروع إلا بإنسان.

(5)

• لسنا من يقول سوف نعمل، ‏ولكننا بحول الله وقوته تعودنا أن نقول عملنا.

(6)

• أيها الإنسان السعودي ما أروعك.. ترنو إليك الجائزة لتكون هي الفائزة.. جائزة_مكة_للتميز.

(7)

•عفّ الزمان وكل شيٍ معه عف

‏ إلا الوطن والله ما عنه عفّيت..

(8)

• ‏لا أبهى من أبها..

• ولا عسير في عسير..

(9)

ليت المنايا وقفت عنك يا سعود..

(10)

• أبحث عن اللي يرفع الراس واشري

ما اشغلت نفسي بالملذات والغي

أشغلت وقتي واستفزيت عصري

أصحّي الغفوات بالشمس والفي

(11)

• ‏ليس المثقف من تتحدث معه ويكون الرد باستخدام كلمات إنجليزية على سبيل المثال OK ولا تمت للثقافة بصلة بل تجعلك ناقصاً..

(12)

• قال ذات حوار لمحاوره الزميل عبدالله المديفر: أنت تتحدث الآن مع «المواطن السعودي خالد الفيصل» وأشكرك على أنك رفعتني إلى مستوى المثقف.. إن لم تكن أنت المثقف فمن المثقف يا سمو الأمير..؟!

(13)

• فيني نهار وليل.. وافراح واحزان

‏اضحك ودمعي حايرٍ وسط عيني..‏

فيني بداية وقت.. ونهاية ازمان

اشتاق باكر واعطي امسي حنيني

• أخيراً:

منذ الأزل والشجرة هي مُعلم البشرية إذا كانت جذور ذاتك تتغذى من نطاق ظلك، وإذا كنت كياناً متفرداً، وإذا كنت ظلاً وثمراً وأماناً للمحتاج، إذا كنت قوياً ‏ستمُر ظروف حياتك كالريح، ‏وستموت «شامخاً»:

‏يموت الشجر «واقف» وظل الشجر ما مات

‏رياح الــدهر«تصرخ» وهي تجــرح جنــوبه.

Ahmed_alshmrani@