ها قد انتهت الانتخابات الأمريكية بفوز جو بايدن.. ولم يبق من كل ذلك الشد والجذب إلا القليل من الاحتجاجات والتشكيك من قبل الرئيس السابق ترمب ومناصريه سرعان ما ستنتهي وتعود الأمور إلى طبيعتها. إلا معركة الشماتة والأفراح والأحزان التي لم تنته بعد لدى بعض الأطراف في المنطقة. فالكثير ما يزالون مأخوذين بالنتيجة النهائية للانتخابات وفقاً لعقلية الأقطاب المتنافرة.علينا أولاً أن نتفق أن الولايات المتحدة دولة المؤسسات والدوائر المتشابكة والتي لا تؤمن بالانقلابات في مناهجها ومفاهيمها السياسية.. وبالتالي فمن يظن أن بايدن سيأخذ الولايات المتحدة إلى حيث ما يريد هو بصفته الشخصية، فهو مخطئ.. فيكفي أن ننظر لأرقام النتائج لنكتشف أن نسبة معارضيه من أنصار الرئيس ترمب كبيرة جداً، وبالتالي فهؤلاء قادرون على التأثير في أي قرار قد يتخذه الرئيس الجديد في المستقبل. ولعل هذا هو سر أية طبخة سياسية، فما بالنا في الولايات المتحدة الأمريكية ونظامها الذي يسمح بتعدد الآراء، ويعطي للمعارضة فرصتها الكاملة لممارسة نشاطها السياسي بشكل قانوني. وبالتالي فإن إضفاء أية حالة عاطفية على نتائج الانتخابات - فرحاً أو حزناً أو شماتة حتى - هو تجسيد لثقافة مشجعي كرة القدم ودوري الناشئين في السياسة الدولية.التبشير بانقلاب السياسة الأمريكية رأساً على عقب، والعزف على أن الأمور ستسير بغير صالح المملكة وقيادتها هو مضيعة للوقت وتجسيد لغوغائية التحليل السياسي وسوء قراءة الواقع. فالمملكة لم تكن مرشحة في الانتخابات الأمريكية لتفوز أو تخسر. وعليه فإن ما أبدته أغلب الحركات الراديكالية لا يبتعد كثيراً عن تلك الغوغائية.فالجغرافيا السياسية للمنطقة ما تزال خارطتها موزعة وفق واقع قواها وتحالفاتها وارتباطها بموازين القوى العالمية والنظام الدولي بشكل عام. وبناء عليه فإن مكانة المملكة وتأثيرها ما يزال خارج إطار التهديد بل والمنافسة حتى، خصوصاً من قبل الأتراك والإيرانيين. وبالتالي فإن الهتاف بانتصارهما بوصول بايدن للبيت الأبيض هو ضرب من خيال في ظل بقاء السياسات كما هي. وبما أن خيار العدائية وتقويض استقرار المنطقة وزعزعة أمنها وهوس التوسع هي سياسات عامة وإستراتيجية أصيلة لدى الأتراك والإيرانيين، فإن قبول الولايات المتحدة بذلك لن يحدث إلا بالأحلام، بحكم العقل الديني الراديكالي الذي يهيمن على سياسة البلدين، ويهدد مصالح القوى الكبرى من جهة. وبحكم مبدأ المصالح الذي يحكم السياسة الأمريكية على طول الخط ويعد خطاً أحمر. وعلى من يشكك في ذلك أن يجيب على سؤال بسيط مفاده: ما مصلحة الولايات المتحدة الأمريكية في السماح بقيام إمبراطوريات راديكالية لا تتفق معها في منطقة حيوية تشكل قلب العالم ومغارة ثرواته ومصادر طاقته؟فلا الأتراك ولا الإيرانيون سيجدون قبولاً دولياً لما يقومون به على طول وعرض الشرق الأوسط، من حروب ومن دعم للمليشيات المسلحة.. فالمنطقة ومهما بلغت حدة التوتر فيها، محكومة بقواعد النظام العالمي وبتوازناته بالنهاية، وبالتالي فمن المستحيل لها أن تتحول إلى ثكنة لأنظمة متنمرة تهدد العالم والمصالح الأمريكية بشكل خاص.سينقشع غبار الانتخابات وهتافات الغوغاء والشامتين عما قريب وسنجد الرئيس بايدن يتحدث بلغة أمريكية معتادة تحكمها المصالح، وتؤمن بأهمية علاقاتها التاريخية ودور حلفائها في تعزيز دورها وقوتها ومصالحها.. وفي مقدمتهم المملكة. ولن يطول الوقت حتى نجد الرئيس بايدن يخاطب العالم العربي والإسلامي من خلال القيادة السعودية استناداً لمكانتها التي تؤهلها كي تكون شريكاً إستراتيجياً رئيساً لا يمكن التنازل عنه مهما كلف الأمر..آنذاك سترتد نار الشماتة وهتافاتها على أصحابها وستمضي القافلة دون أن يلتفت أصحابها إلى الغوغاء! وسيكتشف الجميع أن تأثير المملكة أكبر بكثير من حدود خارطتها الجغرافية المعروفة.كاتب سعوديmalekObied@