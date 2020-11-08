• يا كثر من حسّسوا على رؤوسهم حينما تحدثت عن المسكوت عنه في الأهلي.. وما قلت في المقالات الماضية جزء بسيط مما هو تحت الرماد، إن جاز التعبير والقادم مذهل.. فقط أنتظر الوقت المناسب وبعض القرائن لكي نقدم من خلالها ما يجب أن يقدم.• الأهلي أنهك وتعب وابتز، ومن العيب في زمن الشفافية والوضوح أن نسكت، وأتمنى أن تتسع الدائرة الإعلامية في الأهلي لإلقاء مزيد من الضوء على هذه الملفات المعنية بمقدرات الأهلي إذا كان يهمنا الأهلي.• وزارة الرياضة، برئاسة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، منحتنا كشركاء لها في دفع عجلة الرياضة الضوء الأخضر لتأدية رسالتنا الإعلامية بكل مصداقية، فنحن (عين المسؤول) شريطة أن نملك من الحجج والقرائن ما يجعل آراءنا أكثر قبولاً عند سمو الوزير.• على مدار الأيام الماضية وجدت تجاوباً كبيراً من كثير من الأهلاويين، بل ومطالبة في الاستمرار في البحث عن أموال الأهلي، التي من السهل في ظل هذا الحزم الذي تعيشه المملكة على كافة الصعد الوصول إلى حقيقة كل ريال صرف في غير موضعه، فكيف والأمر مرتبط بملايين؟• وهنا يجب أن يعرف كل الأهلاويين أنني أبحث فقط عن الحقيقة وضرورة استقرار الأهلي الذي هو المهم والأهم عندي.• ولكي لا يذهب المجتهدون إلى الشخصنة، أو إلى اتهام مرحلة لحساب أخرى، فهدفي فقط معرفة الوصول إلى أموال الأهلي إذا كان له مال عند أي شخص حتى لو كان حارس أمن بالنادي.• وما شجعني للمضي قدماً، أن هناك جمعية عمومية وإدارة بالتنسيق مع الوزارة تعمل على ضرورة الوقوف على هذه الملفات، لاسيما أن الأرقام لا يمكن أن تكذب أو تتجمل.• ثمة لاعبون أجانب، كما قال لي أحد المتخصصين في سوق الانتقالات، عرضوا على أندية سعودية بربع المبالغ التي وقعوا بها مع الأهلي، وتم رفضهم من قبل تلك الأندية ووقع في الفخ الأهلي وتم تسريح بعضهم والبعض الآخر تكبد الأهلي أرقامهم العالية دون وجه حق.• يقول الأهلاوي المخضرم قاسم البدراني، تعليقاً على مقال الخميس:التفتيش في ملفات الأهلي يجب أن يشمل التالي:‏١- عقود اللاعبين.‏٢- مبالغ العمولات.‏٣- مدخولات المتجر.‏٤- مدخولات تذاكر المباريات.‏٥- عقود الاستثمار.‏٦- عقود الأمن والتشغيل.• ولا شك أن مثل هذا الطلب من الأخ قاسم يجب أن يكون الأساس ولا يمكن أن يهمل من إدارة الأهلي، التي في مثل هذه الأمور لا مجال للتساهل أو التراخي.• أقر نظام الحوكمة.. لضبط المال العام في الأندية ‏ومعرفة الإيرادات والمصروفات، وأعتقد بل أكاد أجزم أن إدارة الأهلي تدرك تماماً ماذا تعني حماية النادي من أي اختراق مالي.• أخيراً: قالوها من زمان (ما يضيع حق ووراه مطالب).. والله الله بـ(الأمانة) يا أهلي في الأهلي.Ahmed_alshmrani@