أنصار هذه النظرية يؤيدون فكرة الإنفاق الباذخ للحكومات من غير الاكتراث للعجز الذي سيحدثه هذا الإنفاق، ويرون أن التجربة اليابانية بهذا الخصوص دليل واضح على نجاح هذه النظرية، فاليابان على الرغم من ديونها التي تعد الأعلى في العالم المتقدم، إلا أنها لا تزال قوة اقتصادية ذات مستويات معيشية عالية، على الرغم من أن اليابانيين أنفسهم لا يروق لهم هذا التشبيه، وفي مقدمة من يرفضون هذا التشبيه هو رئيس الوزراء الياباني السابق. سواء أحب اليابانيون هذا التشبيه أم لا، إلا أن اليابان تعد جزءاً رئيسياً من اللغز العالمي، الذي تهدف النظرية النقدية الحديثة إلى الإجابة عنه.اقتصادياً وكما هو متعارف عليه، عندما ينمو العجز يجب أن ينمو التضخم وأسعار الفائدة معاً، ولكن هذه القاعدة لم تثبت صحتها في بعض الدول، حيث ظلت الأسعار وتكاليف الاقتراض منخفضة، في إشارة لأنصار النظرية النقدية الحديثة أن ما يقومون به من زيادة في العجز أمر جيد طالما أن الحكومة لا تخلق التضخم عن طريق دفع الاقتصاد بعيداً وبسرعة كبيرة.على الجانب الآخر يأتي من يعارض هذه النظرية، ويرون أنّ الإنفاق الحكومي الباذخ قد يكون ضَرُورِياً عندما تكون الأوقات صعبة أو لتلبية الأولويات الوطنية، لكن الفاتورة ستأتي حتماً وستكون مستحقة الدفع في النهاية، كما أنهم يرون أن هذا الإنفاق الكبير من الحكومات سيأتي على حساب مزاحمة القطاع الخاص مما يتسبب في ارتفاع نسب الفائدة، والذي بدوره سيؤدي إلى انخفاض الإنفاق الاستثماري مستقبلاً، علاوة على ذلك يؤكدون أن هذه النظرية لم تختبر بشكل جيد حتى تثبت فعاليتها، إلا أن أنصار هذه النظرية يختلفون، بالشكّ، مع المعارضين، ويقولون إنه تم اختبارها على الاقتصاد الياباني ونجحت التجربة، حيث يقترب الدين العام لديها من 250% من ناتجها المحلي ولا تزال معدلات التضخم والإقراض اليابانية منخفضة.تعد النظرية النقدية الحديثة وصفة سهلة لكثير من الدول لإنقاذ اقتصاداتها من الانهيار، ومع ذلك لا تزال هذه النظرية محل جدل كبير بين عمالقة الاقتصاد، فبين مؤيد ومعارض هناك فئة محايدة، ترى أنه يجب أن تأخذ هذه النظرية فرصتها، ولكن على الأقل في الوقت الراهن تظل عوامل النظرية النقدية الحديثة منطقية إلى حدٍّ (ما)!كاتب سعوديAlhazmi_A@