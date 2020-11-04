• ماذا ينتظر الأهلاويون..؟• سؤال ارتأيت من خلاله أن أفتش في قلوب العشاق عن أخضر أتمنى لا يذبل.• أبواب أنيق شارع التحلية مفتوحة على مصراعيها في انتظار رجعة العشاق، وليس بالضرورة أن تربط الرجعة بدعم مالي أو ما شابه ذلك حتى لا يظن أصحاب الظنون أن الهدف من هذه الدعوة مالي..!• الأهلي أيها النبلاء في حاجة إلى ترميم علاقة أهله به حضوراً ووفاءً، وبعدها من الممكن على هامش العودة أن نعيد القلوب الخضراء إلى سيرتها الأولى.• ودي أشير إلى نقطة مهمة معنية بمن وقفوا ضد الأمير منصور بن مشعل حتى ابتعد أن المتضرر من هذا الابتعاد هو الأهلي وليس منصور بن مشعل الذي للأسف هناك من تجنوا عليه وحرضوا عليه وفي نهاية الأمر خسر الأهلي.• هناك كثر كانوا يراقبون المشهد من بعيد ويرغبون العودة للأهلي لكن يخافون أن يحصل لهم ما حصل للأمير منصور..!• وأمام هذه اللعبة التي لم يعتدها الأهلي تمزق كل شيء، وباتت الصراعات الأهلية سيدة الموقف، وهي بلا شك صراعات مدمرة إذا لم تتوقف.• غادر الأمير منصور بن مشعل وبإمكانكم أن تعودوا إلى خدمة ناديكم إن بقي للوفاء بقية.• يحتاج الأهلي هيبتكم وأبويتكم ولا يحتاج فلوسكم.• عودوا احموه على الأقل ممن عبثوا بمقدراته وممن اتخذوا منه على مدار السنوات الخمس أو الست الماضية محطة عبور للوصول إلى غاية فضحتها الوسيلة..!• تعالوا واجلسوا كما يجلس العشاق وتأملوا ناديكم كيف كان وكيف أصبح لتدركوا حقيقة ما حذرت منه..!• إدارة تأتي وإدارة ترحل ليست حلاً، بل الحل في ضرورة إعادة صياغة النادي وتتبع أرقام أهدرت وأخرى اختفت لتصلوا في نهاية الأمر مع وزارة الرياضة إلى من فعل ذلك أو إلى قفل الملفات وتبرئة ناس هم الآن في دائرة الاتهام..!• لماذا الأندية توقع مع لاعبين عالميين بعقود خيالية مثل الهلال والنصر والشباب، والأهلي يوقع مع لاعبين بعقود باهظة وشروط جزائية ضعف العقد والعطاء لا يساوي ريالين، أليس في هذا شك وريبة..؟!• الأهلي يا سادة يا كرام يحتاج تحركاً عاجلاً من قبل رئيس إدارتكم الأستاذ عبدالإله مؤمنة ووضع الجميع في الصورة ومن ثم الطلب من الوزارة أن تدقق في كل الملفات لإيضاح حقيقة دعم أهدر في غير موضعه، ولا أعني هنا أنني اتهم أحداً بقدر ما أعني تبيان حقيقة يسأل عنها كل الأهلاويين.• ولا بأس أن يكون هناك تواصل مع الإدارات السابقة من خلال الجمعية العمومية التي يفترض أن تعين وتعاون الأهلي.• أخيراً: أتمنى من الإدارة الحالية برئاسة عبدالإله مؤمنة أن تنحاز للأهلي وحقوق الأهلي لا سيما أن الرئيس يكثر في أحاديثه من التوازن المالي وهو مصطلح محاسبي أدرك ماذا يعني به رئيس الأهلي وأتمنى أن أراه على أرض الواقع أرقاماً في صالح خزانة الأهلي.