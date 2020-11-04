• بـ«الفار» أو دونه يبقى الحال على ما كان عليه ومنذ الأزل.
• الحَكَم السعودي ليس بذاك السوء، إذا ما قِسناه بالإجمال من جهة، وبالمقارنة مع غيره من جهة أخرى.. ولكن.
• ودومًا وأبدًا دقق في ما بعد لكـــن:
• حكم واحد في جولةٍ واحدة وربما بحالةٍ تحكيمية واحدة فقط «يجيب الغايبة»!.
• حالة تكون بمثابة قطرة حِبر سقطت في كوب ماء.
• يحدث هذا باستمرار.. أو بشكل متقطّع.. وأحيانًا لا تُظهره ردّة فعل الإعلام.
• الحنفوش وطاقمه جاب عاليها واطيها بصراحة.. فاختار التوقيت الذي نصفه بعبارة: «مررره مووو وقته»! ومع مين..؟ مع النصر! ومتى..؟ في عز أزمته! وأمام مَن..؟ الشباب.
• ما تترقّع..
• إطلاقًا..
• الفار موجود.. قرارات مؤثرة جدًا كانت خاطئة، باتفاق أهل الاختصاص والرأي العام.. إلا أن شُكري وطاقميه الميداني والذي في حجرة الفار كان لهم رأي آخر.
• ليش..؟
• الله أعلم.
• على كلٍ.. هي ليست أول الحالات الكوارثية ولن تكون الأخيرة بطبيعة الحال.
• تبرير: «الحكَم بشر» أكل عليه الفار وشرب.. فلم يعد صالحًا للاستهلاك!.
• إذن ما الحل..؟
• تحكيم أجنبي.
• أزمة كورونا تُعيقه فهل من حل آخر..؟
• لا..!
• إذن سيبقى الحال على ما هو عليه، وعلى المتضرر اللجوء للفضاء.
• مداخلات عبر برامج.. بيان يتبعه بيان.. هاشتاق تلو آخر.
• تنديد.. وعيد.. شجب.. استنكار.. تشقلب جمباز.. «مااافي فااايدة».
• فمع كل نبرة صوت مرتفعة سيزداد الحكم السعودي سوءًا وجُبنًا وضعفًا وترددًا و... و... ومن ثم «انهياااااار».
• مشروع بناء التحكيم الوطني دومًا ما يتم هدمه مِن طابقه الأول.
• لماذا..؟
• الساس تعبان..! نعم.. الساس تعبااااان.. ومن زماااااان!.
iyad_abdualhay@
• الحَكَم السعودي ليس بذاك السوء، إذا ما قِسناه بالإجمال من جهة، وبالمقارنة مع غيره من جهة أخرى.. ولكن.
• ودومًا وأبدًا دقق في ما بعد لكـــن:
• حكم واحد في جولةٍ واحدة وربما بحالةٍ تحكيمية واحدة فقط «يجيب الغايبة»!.
• حالة تكون بمثابة قطرة حِبر سقطت في كوب ماء.
• يحدث هذا باستمرار.. أو بشكل متقطّع.. وأحيانًا لا تُظهره ردّة فعل الإعلام.
• الحنفوش وطاقمه جاب عاليها واطيها بصراحة.. فاختار التوقيت الذي نصفه بعبارة: «مررره مووو وقته»! ومع مين..؟ مع النصر! ومتى..؟ في عز أزمته! وأمام مَن..؟ الشباب.
• ما تترقّع..
• إطلاقًا..
• الفار موجود.. قرارات مؤثرة جدًا كانت خاطئة، باتفاق أهل الاختصاص والرأي العام.. إلا أن شُكري وطاقميه الميداني والذي في حجرة الفار كان لهم رأي آخر.
• ليش..؟
• الله أعلم.
• على كلٍ.. هي ليست أول الحالات الكوارثية ولن تكون الأخيرة بطبيعة الحال.
• تبرير: «الحكَم بشر» أكل عليه الفار وشرب.. فلم يعد صالحًا للاستهلاك!.
• إذن ما الحل..؟
• تحكيم أجنبي.
• أزمة كورونا تُعيقه فهل من حل آخر..؟
• لا..!
• إذن سيبقى الحال على ما هو عليه، وعلى المتضرر اللجوء للفضاء.
• مداخلات عبر برامج.. بيان يتبعه بيان.. هاشتاق تلو آخر.
• تنديد.. وعيد.. شجب.. استنكار.. تشقلب جمباز.. «مااافي فااايدة».
• فمع كل نبرة صوت مرتفعة سيزداد الحكم السعودي سوءًا وجُبنًا وضعفًا وترددًا و... و... ومن ثم «انهياااااار».
• مشروع بناء التحكيم الوطني دومًا ما يتم هدمه مِن طابقه الأول.
• لماذا..؟
• الساس تعبان..! نعم.. الساس تعبااااان.. ومن زماااااان!.
iyad_abdualhay@