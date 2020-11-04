قال وزير الشؤون الإسلامية عبداللطيف آل الشيخ إن الوزارة ضبطت العديد من مخالفات الفساد الوظيفي، وكشف عن وجود ١٦ ألف وظيفة مشغولة بغير أئمة تمت استعادتها وتوظيف آخرين عليها، وتوعد الموظفين المتقاعسين بالإحالة لهيئة الرقابة ومكافحة الفساد، ووجه نقدا لاذعا لتقصير بعض من يعملون في مجال الدعوة والعناية بالمساجد ودعاهم لمراجعة الذات وتقوى الله في عملهم !في الحقيقة لا يحتاج الأمر للاستعانة بـ«نزاهة» لكشف المقصرين وضبط المتقاعسين في المساجد، فيكفي أن تفتح الشباك وقت أذان الظهر لتستمع إلى كل لغات جنوب وشرق آسيا، فبعض المؤذنين غائبون وخدام المساجد ينوبون عنهم في رفع الأذان وربما في إمامة الصلاة أحيانا !هذا القصور قديم، ومنذ سنوات طويلة ولم تجد له الوزارة أي حل، فلا يمكن أن تراقب أداء المكلفين بعشرات آلاف المساجد، لذلك يقوم الضمير الحي للمؤمن بدور الرقيب والدافع للوفاء بالتزامات الوظيفة والوفاء بمسؤولياتها في العناية ببيوت الله، وإذا غاب هذا المراقب الذاتي يفقد المؤذن والإمام وخادم المسجد أهم صفات وميزات العمل في خدمة المساجد وهو احتساب أجر الآخرة قبل احتساب أجر الدنيا !والمسألة لا تحتاج لوجود رقيب لكل مسجد، فيكفي أن يجتهد مفتشو رقابة المساجد بجولات عشوائية مستمرة تجعل العاملين المقصرين في ميدان المساجد في حالة استعداد تام، كذلك يقع على عاتق رواد المساجد مسؤولية التواصل مع رقم بلاغات الوزارة للإبلاغ عن أي قصور بخدمة المساجد وأحوالها، ومن غاب ضميره حضر حذره !K_Alsuliman@jehat5@yahoo.com