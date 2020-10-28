أن تكون في عُمق البحر ثم تقرر الصعود فجأة دون إفراغ ما في رئتيك (تدريجيًا) فذاك معناه: انفجارها تمامًا..!
• من قاع الإحباط إلى مُنتهى التفاؤل مسافة لا يمكن قطعها بإسبرنت واحد، على طريقة العدّاء الجامايكي يوسين بولت..
• فِعل كهذا قد يُعرّضك لتمزق في عضلة (القلب) وبلا رحمة.. فالحذر وكل الحذر منه..!
• ميركاتو الصيف جيد..
• نعم.
• العناصر الجديدة فيها ما فيها من إضافة..
• غالبًا.
• الدكّة وفّرت قائمة اختيارات لا بأس بها..
• بالطبع.
• ولكن...
• التدرّج هو المُنتظر.. التحسن النسبي هو المَطلب.. الوصول للفورمة لا بد أن يأتي بنسق: (على الرايق)..
• رفع سقف الطموحات دون بناء مُحكم لأعمدته قد يخِر به..
• الفريق لن يتحوّل فجأة لمُذهل..! لن تنفجر قواه بغتة كأبطال (مارفل)..! بل إن المنطق يقول إنه يحتاج أكثر من جولة وجولة وجولة..!
• التحسّن لا بد أن تُراعى فيه فروقات التوقيت.. الانسجام بين أفراده.. توليفة الكوتش.. امتلاء قنينة اللياقة.. وارتفاع منسوب الجاهزية ومن ثم الوصول لاكتمال الفورمة..
• ولكن...
• مرة أخرى..؟
• نعم.. ولكن.. لا بد أيضًا مِن استغلال الحال المعنوية بعد هذا التغيير، وعودة التفاف المدرج حول (الإدارة) و(اللاعبين) باستغلال الأخيرين لذلك إلى أبعد حد..
• لماذا..؟ لأننا أمام نقطة تحوّل.. أو هكذا ينبغي على الإدارة واللاعبين أن يتعاملوا معها..
• تعامل بمنتهى الجديّة.. والمسؤولية.. داخل وخارج الملعب..
• هو ليس وقتًا لتصريح رنّان.. أو اتكالية: (سوّينا اللي علينا).. مِن قِبل الإدارة..
• ولا هو وقت تكرار لأي (رعونة) أداء من اللاعبين في كل تسعين دقيقة قادمة..
• التوقيت الآن أعلن عن بدء ساعة الجِد لإعادة الاتحاد الذي نعرفه على نغم: (ياكلك حبّة حبّة)..!
• تدرّج نحو الأعلى حيث المكان اللائق بالرقم 1.
iyad_abdualhay@
• من قاع الإحباط إلى مُنتهى التفاؤل مسافة لا يمكن قطعها بإسبرنت واحد، على طريقة العدّاء الجامايكي يوسين بولت..
• فِعل كهذا قد يُعرّضك لتمزق في عضلة (القلب) وبلا رحمة.. فالحذر وكل الحذر منه..!
• ميركاتو الصيف جيد..
• نعم.
• العناصر الجديدة فيها ما فيها من إضافة..
• غالبًا.
• الدكّة وفّرت قائمة اختيارات لا بأس بها..
• بالطبع.
• ولكن...
• التدرّج هو المُنتظر.. التحسن النسبي هو المَطلب.. الوصول للفورمة لا بد أن يأتي بنسق: (على الرايق)..
• رفع سقف الطموحات دون بناء مُحكم لأعمدته قد يخِر به..
• الفريق لن يتحوّل فجأة لمُذهل..! لن تنفجر قواه بغتة كأبطال (مارفل)..! بل إن المنطق يقول إنه يحتاج أكثر من جولة وجولة وجولة..!
• التحسّن لا بد أن تُراعى فيه فروقات التوقيت.. الانسجام بين أفراده.. توليفة الكوتش.. امتلاء قنينة اللياقة.. وارتفاع منسوب الجاهزية ومن ثم الوصول لاكتمال الفورمة..
• ولكن...
• مرة أخرى..؟
• نعم.. ولكن.. لا بد أيضًا مِن استغلال الحال المعنوية بعد هذا التغيير، وعودة التفاف المدرج حول (الإدارة) و(اللاعبين) باستغلال الأخيرين لذلك إلى أبعد حد..
• لماذا..؟ لأننا أمام نقطة تحوّل.. أو هكذا ينبغي على الإدارة واللاعبين أن يتعاملوا معها..
• تعامل بمنتهى الجديّة.. والمسؤولية.. داخل وخارج الملعب..
• هو ليس وقتًا لتصريح رنّان.. أو اتكالية: (سوّينا اللي علينا).. مِن قِبل الإدارة..
• ولا هو وقت تكرار لأي (رعونة) أداء من اللاعبين في كل تسعين دقيقة قادمة..
• التوقيت الآن أعلن عن بدء ساعة الجِد لإعادة الاتحاد الذي نعرفه على نغم: (ياكلك حبّة حبّة)..!
• تدرّج نحو الأعلى حيث المكان اللائق بالرقم 1.
iyad_abdualhay@