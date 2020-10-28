أن تكون في عُمق البحر ثم تقرر الصعود فجأة دون إفراغ ما في رئتيك (تدريجيًا) فذاك معناه: انفجارها تمامًا..!• من قاع الإحباط إلى مُنتهى التفاؤل مسافة لا يمكن قطعها بإسبرنت واحد، على طريقة العدّاء الجامايكي يوسين بولت..• فِعل كهذا قد يُعرّضك لتمزق في عضلة (القلب) وبلا رحمة.. فالحذر وكل الحذر منه..!• ميركاتو الصيف جيد..• نعم.• العناصر الجديدة فيها ما فيها من إضافة..• غالبًا.• الدكّة وفّرت قائمة اختيارات لا بأس بها..• بالطبع.• ولكن...• التدرّج هو المُنتظر.. التحسن النسبي هو المَطلب.. الوصول للفورمة لا بد أن يأتي بنسق: (على الرايق)..• رفع سقف الطموحات دون بناء مُحكم لأعمدته قد يخِر به..• الفريق لن يتحوّل فجأة لمُذهل..! لن تنفجر قواه بغتة كأبطال (مارفل)..! بل إن المنطق يقول إنه يحتاج أكثر من جولة وجولة وجولة..!• التحسّن لا بد أن تُراعى فيه فروقات التوقيت.. الانسجام بين أفراده.. توليفة الكوتش.. امتلاء قنينة اللياقة.. وارتفاع منسوب الجاهزية ومن ثم الوصول لاكتمال الفورمة..• ولكن...• مرة أخرى..؟• نعم.. ولكن.. لا بد أيضًا مِن استغلال الحال المعنوية بعد هذا التغيير، وعودة التفاف المدرج حول (الإدارة) و(اللاعبين) باستغلال الأخيرين لذلك إلى أبعد حد..• لماذا..؟ لأننا أمام نقطة تحوّل.. أو هكذا ينبغي على الإدارة واللاعبين أن يتعاملوا معها..• تعامل بمنتهى الجديّة.. والمسؤولية.. داخل وخارج الملعب..• هو ليس وقتًا لتصريح رنّان.. أو اتكالية: (سوّينا اللي علينا).. مِن قِبل الإدارة..• ولا هو وقت تكرار لأي (رعونة) أداء من اللاعبين في كل تسعين دقيقة قادمة..• التوقيت الآن أعلن عن بدء ساعة الجِد لإعادة الاتحاد الذي نعرفه على نغم: (ياكلك حبّة حبّة)..!• تدرّج نحو الأعلى حيث المكان اللائق بالرقم 1.iyad_abdualhay@